صور.. رمضان صبحي يهنئ زوجته بعيد ميلادها: عيد ميلاد سعيد يا توأم روحي

حرص رمضان صبحي، لاعب وجناح فريق النادي الأهلي، على تهنئة زوجته حبيبة إكرامي بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الخميس بتاريخ الخامس من شهر مارس.
وجاءت تهنئة رمضان صبحي لزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما وعلق عليها قائلًا: "في مثل هذا اليوم، أتمنى لكي عيد ميلاد سعيد يا توأم روحي".
وتزوج رمضان صبحي من حبيبة إكرامي، شقيقة حارس مرمى الأهلي الحالي شريف إكرامي وابنة حارس مرمى الأهلي السابق إكرامي الشحات، ولهما ابن يدعى "زين".
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