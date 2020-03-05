شقيق ياسمين عبدالعزيز معتذرا: وصلتني شائعات إنها اتجوزت العوضي في السر

رد وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على من هاجموه بسبب منشوره بسبب علاقة شقيقته مع الفنان أحمد العوضي، وذلك في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

في البداية استعرض عبدالعزيز السجائر الخاصة به قائلًا: "أنا بشرب سجاير لف مبدئيًا عشان الناس متفهمش غلط".

وقال عبدالعزيز: "أولا لو بنتكلم عن موضوع الفلوس أو الشهرة أنا إمبارح والنهارده اتعرض عليا برامج في جميع أنحاء الوطن العربي وبفلوس مكنتش أحلم بيها ورفضت، ومؤخرًا الأستاذ وائل الإبراشي كان عايزني أطلع في مداخلة وأنا رفضتها احتراما للموقف ولو أنا بدور على شهرة كنت استغليت الموضوع لصالحي"، مضيفًا: "الشهرة أنا لو كنت بدور على كده كنت عملت كده من 15 سنة ومن أول مسلسل برة الدنيا مع الأستاذ شريف منير لحد مؤخرًا آخر مسلسل أنا عملته وأنا معروف عند الناس وكنت استغليت اسم أختي ومعارفها عشان أطلع لكن أنا شغال لوحدي من زمان وكل الميديا تعلم ده".

عبدالعزيز يتحدث عن منشور مهاجمة شقيقته

وتحدث عبدالعزيز عن المنشور الذي هاجم فيه شقيقته: "أنا اتكلمت على المشاكل اللي ياسمين وقفتني فيها وياسمين موقفاني في مشاكل وفي وش المدفع من الصغر وأنا عيل صغير تخيلوا أنا 15 سنة واقف مع أختي في مشاكل ضد ناس كبيرة، ناس كبيرة في الدولة وكنت لوحدي ومفيش حد في ظهري ومع ذلك قلت لها أنا معاكي للآخر وجرى اللي جرى وعدى اللي عدى والحمد لله سنين كثير عدت بمشاكل وما أظنش إن أنا بعتها اللى إن وصلنا لمشكلة طلاق ياسمين".

وتحدث عبدالعزيز عن طلاق شقيقته: "يوم ما ياسمين جت في موضوع الطلاق أنا وقفت معي بكل ما أملك وده معروف وده متواجد على الصحافة كلها وباين أنا كان رأيي معها جدا واعملي اللي انت عايزاه يا حبيبتي وفي ظهرك وطالما ده لمصلحتك أنا معك وبدأت حرب على السوشيال ميديا بين الطرفين في بوستات بتنزل حتى أنا كنت رافضه جدا من ياسمين قلت لها ده مش منهجك ولا أسلوبك إنك ترد على السوشيال ولك طريقة بترد بشغلك وعلى الرغم من ده وافقتها واخذت البوستات بتاعتها وبقيت أخدها عندي وأشيرها ولسه موجودة".

البداية مع أزمة صور عيد الميلاد

وأكد عبدالعزيز أن الأزمة بدأت مع صور عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز: "إلى أن جاءت فكرة عيد ميلاد ياسمين، الكلام ده من 3 شهور وإحنا زي الفل مفيش أي حاجة جت يوم عيد ميلادها نزل صور ما بينها وما بين شخص والصور ضايقتني وأنا حسيت منها إن دى مش ياسمين وكلمتها إحنا من إمتى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل ده وبينزل على السوشيال ميديا ده مش طريقتك واستغربت لقيتها بتقول لي ما حدش له دعوة أنا حرة ومش صغيرة، وفعلا هي حرة فعلا ومش صغيرة، هي حرة في حياتها بس أنا كنت خائف على شكلها، المهم حاولت أتكلم معاها مرة واثنين اترفض كلامي جدا وأخوها عمل نفس الموضوع واترفض واتعمل لي بلوك وحصل قفش مش لطيف لحد ما وصلنا لبوستات ما بينها وما بين الأستاذ على كل السوشيال ميديا معنى البوستات ومعنى الكومنتس اللي موجودة إن في علاقة ما بين الاثنين وباينة ومحدش يقدر ينكرها لأن الكلام ما بين الاثنين واضح وصريح، والأكونتات بتاعتهم مش بتاعة حد غريب وأنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل ده من حقي وأنا باتكلم في الأصول انت شايفين إيه أنا باتكلم في الأصول ولا ده غلط ولا إيه".

وأوضح قائلا: "فنزلت بوست اتهاجمت فيه والناس بتقول لي لا مش صح وإن أنا ما ينفعش أتكلم في ده وتعديت خصوصية"، متسائلًا: "خصوصية إيه اللي تعديتها دول ناس منزلة بوست في كل حتة على السوشيال ميديا طب أنا لما أسال يبقى أنا غلطان إن أنا بسأل في ده، طب ما هي ما بتردش ومش موجودة وناس عايزة تفهم".

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تلقيت شائعات عن علاقتهما وصلت للزواج السري

وأوضح عبدالعزيز أنه تلقى عددا من الشائعات: "في كل حتة طول ما أنا ماشي عايزين يعرفوا إني طلعت إشاعة إنهم متجوزين في السر فبقيت عايز أفهم إيه اللي بيحصل".

وأكد عبدالعزيز أنه لم يمانع في زواج شقيقته: "وفي معلومه مهمة جدا إن ياسمين جاءت بعد طلاقها وقالت لي أنا لو اتجوزت حد هيزعل منكم قلت لها ياسمين يا حبيبتي تتجوزي وأنا هابقى مبسوط وسعيد بيكي وأكثر واحد فرحان لك بس من فضلك اختاري صح قسما بالله هو ده اللي حصل".

وعلق عبدالعزيز على مهاجمته لشقيقته بسبب العوضي: ""نيجي لحتت بعد بوست ما أنزل كل كان طلبي إن أنا محتاج رد من الأستاذ إن لو العلاقة دي حقيقية من فضلك تعالى خبط باب البيت اللي رجالتها في أخوها الكبير أو باباها وتكلم في البيت وفي الصح بس بدل ما ياخذك كلامي ويعمل الصح أخد كلامي وابتدى يطلع السوشيال ميديا يشوه سمعتي اللي أنا باخد فلوس من ياسمين وإن أنا وهي بتصرف وهي بتعمل".

ونفى عبدالعزيز قيام شقيقته بالإنفاق عليه: "قسما بالله العلي العظيم ياسمين عبدالعزيز عمرها ما ادتني فلوس في جيبي من بداية مشوار حياتها وهي تعلم ده ممكن تسألوها مؤخرا بس ابني اكتشفت مرة أو مرتين اديته فلوس بنية إن هو ابن أخوها فى تمام ميرسي".

وائل عبدالعزيز يتحدث عن حالته المدنية

وأوضح عبدالعزيز أن أحمد العوضي شن هجوما عليه بسبب رغبته في معرفة طبيعة العلاقة بينهما، مشددًا على حصوله على أموال من شقيقته: "أنا هاقول لك على حاجة والله العظيم أنا عايش في بيت إيجار وراكب عربية تويوتا على قدي وفلوسي وكانت قسط وتعبان فيها جدا لحد ما جبتها وراضي جدا الحمد لله ده ومش ممانع إلا إن مؤخرا بقى لي شهرين شغال بلوكر جنب الشغل بتاعتنا في ريال ستيت والحمد لله ربنا يسترها إلى حد ما فعايز أغير عربيتي خلال الفترة اللي جاية وهو ده اللي أنا فيه".

وائل يوجه رسالة لشقيقته ياسمين

واختتم عبدالعزيز برسالة لشقيته قائلًا: "رسالة مني ياسمين لك انت ربنا يوفقك وينجحك في حياتك أنا قسما بالله أنا اتكلمت بشكل يضايق وأنا آسف بس أنا كل اللي كنت عايز أعرفه طبيعة العلاقة دي إيه لأن الكلام الكثير كان مضايقني بس أنا كنت شايفك تحت وربنا فوق أنا من النهارده اعتبريني بره حياتك ومش عايز حاجة منك وانت حرة في حياتك وحرة في مستقبلك بس أنا خلاص مش قادر على حروب تانية ومش قادر أعيش الشكل ده تاني وربنا يوفقك وأنا تعبت وسلام عليكم".