قبل إعلان حبه لياسمين عبدالعزيز.. كيف تحدث العوضي عن الارتباط: "كلامي اللي يمشي"

"بحبك يا ياسمين".. "بحبك يا أحمد".. هكذا وجه الثنائي، ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، رسائل اعترافية لبعضهما البعض، عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكثير من الأحاديث والشائعات التي طالت علاقتهما، والتي تجاهل الثنائي حينها الرد عليها، ليفاجئوا متابعيهم أمس بالأمر.

أحمد العوضي، الذي جذب الفتيات من قبل حينما تحدث عن شخصيته بالارتباط، الذي أظهر نموذج الرجل الشرقي، في حبه، وارتباطه، وعلاقته بالجنس الناعم.

فكان لظهوره مع الإعلامية، سمر يسري، ببرنامج "حفلة 11" مطلع 2019، جعله يتصدر محركات البحث على الإنترنت، على الفور، عقب حديثه، والذي كشف خلاله عن طبيعة تصرفاته مع الطرف الآخر، ووصفه لنفسه أنه رجل شرقي ويرفض أفكار "النسوية" المتشددة التي تتبعها بعض الفتيات.

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وشهد الحوار حينها عددًا من التصريحات المثيرة للجدل حول ما يسمح العوضي لشريكته بالقيام به وما لا يتجاوز عنه مطلقًا، وقال إنه لا يتهاون في اختيارات الشريكة لملابسها وتصرفاتها، مؤكدًا: "كلامي اللي هيمشي عليها في اللبس، حتى لو اتناقشنا، واللي بشوفه أوفر ماينفعش تقنعني بيه".

وأضاف حينها:"دي غيرة وحُب مش فرض سيطرة".

الجدير بالذكر إن الثنائي، أثارا الجدل، برقصهما سويًا وصورهما التذكارية بعيد ميلاد الأخيرة، والذي كان تربة خِصبة لانطلاق الشائعات، كما أنهم تشاركا من قبل رمضان الماضي، بمسلسل "لآخر نفس".