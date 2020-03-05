خط الدفاع الأول ضد كورونا.. طرق تقوية المناعة

حتى الآن لم تعلن منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف دواء فعال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي ينتشر بشدة في جميع أنحاء العالم، وتتخذ كل الدول ومن بينها مصر احتياطات السلامة والوقاية ضد الفيروس، وهذا يضع الجهاز المناعي على رأس خط الدفاع عن الجسم من فيروس كورونا المستجد، حيث تختلف استجابات المرضى، والإصابة بالفيروس بحسب قوة أو ضعف الجهاز المناعي.

لذا يستعرض التقرير التالي بعض النصائح، بحسب أبحاث كلية الطب التابعة لجامعة هارفارد، لتقوية الجهاز المناعي والمحافظة عليه.

كيفية تقوية جهاز المناعة؟

على الرغم من أن المناعة هو جهاز متكامل، وليس حاجة واحدة، ويتطلب المحافظة عليه وتقويته المحافظة بالتالي على العديد من العوامل الأخرى، إلا أن العلماء يدرسون آثار النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعمر والضغط النفسي وعوامل أخرى على الاستجابة المناعية لدى الحيوانات والبشر.

في هذه الأثناء، تعد الاستراتيجيات العامة للحياة الصحية طريقة جيدة لبدء تقوية الجهاز المناعي.

نصائح لتقوية الجهاز المناعي

خط دفاعك الأول هو اختيار أسلوب حياة صحي، يعد اتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة هو أفضل خطوة يمكنك اتباعها للحفاظ بشكل طبيعي على نظام المناعة قوي وصحي.

كل جزء من أجزاء جسمك، بما في ذلك نظام المناعة، يعمل بشكل أفضل عندما يكون محميًا ويعززه استراتيجيات الحياة الصحية.

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وفيما يلي نصائح للحفاظ على النظام المناعي:

لا تدخن.

انتظم بحمية غذائية غنية بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الحصول على قسط كاف من النوم.

اتخذ خطوات لتجنب العدوى من الأمراض، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

تقليل التوتر.