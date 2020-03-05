رقص وجد وحب.. مشاهد من علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

مفاجأة من العيار الثقيل، أطلقها الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز فجر أمس، بكتابته منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن على كل تفاصيل علاقة شقيقته بالفنان أحمد العوضي، ليعترف الثنائي بعد ذلك بقصة الحب التي تجمعهما، ويستعرض التقرير التالي محطات في حياتهما.

أول مشاركة فنية

جمع مسلسل "لآخر نفس"، والذي عرض في رمضان 2019، ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، ليسجل بذلك أول مشاركة فنية حقيقية بينهما، واحتفت ياسمين عبدالعزيز بهذا المسلسل وشاركت جمهورها ومتابعيها صورا من كواليس المسلسل حينها مع أبطال العرض.

وظهرت ياسمين في الصور بجانب العوضي، ولكن لم تكن الشائعات قد لاحقتهما بعد.

أول ظهور

في مارس 2019، سجلت ياسمين عبدالعزيز أول ظهور علانية مع أحمد العوضي في صورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت في تعليقها عليها "العوضي"، وكانت شائعات الارتباط لاحقتهما بالفعل بسبب مشاركة العوضي ياسمين عبدالعزيز في الاحتفال بعيد ميلادها.

أحضان وعيد ميلاد

خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ39 والـ40، وقفت ياسمين عبدالعزيز محتضنة أحمد العوضي في معظم الصور، ولم تكترث لتعليقات رواد السوشيال ميديا حول طبيعة علاقتهما، وهو ما قوى من تلك الشائعة، خاصة مع رفض الثنائي التعليق على طبيعة تلك العلاقة، أو نفيها.

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رقص وغناء

على نغمات أغنية عيدالميلاد، رقصت ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي، الذي لم يتركها في كل الصور ومقاطع الفيديو، والتي نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأطفأ معها شموع عيد ميلادها الـ40 وكان ذلك في يناير من العام الحالي.

اعتراف

كان منشور وائل عبدالعزيز الذي حكى خلاله تفاصيل علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، هو الفيصل في إعلان الثنائي عن قصة حبهما، ورغم أن منشور وائل عبر "فيسبوك"، كان معظمه انتقاد لشقيقته، إلا أنه كان سببا رئيسيا في أن تنشر ياسمين عبدالعزيز صورة لها مع العوضي لتعلن بها حبها له، وكتبت في تعليقها على الصورة، "بحبك يا أحمد".

ولم تمضِ دقائق قليلة حتى نشر العوضي بدوره، نفس الصورة التي تجمعه بياسمين عبدالعزيز، عبر "إنستجرام"، وكتب في تعليقه عليها، "بحبك يا ياسمين"، لتقف الشائعات، ويبدأ فصل جديد من فصول قصص الحب في الوسط الفني.