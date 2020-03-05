مايا مرسي تكرم عددا من الوزراء والشخصيات العامة

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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، في فاعليات احتفالية “bt100”، فى دورتها الثالثة، لتوزيع الجوائز السنوية، وتكريم كبار المسؤولين، ومجتمع الأعمال المصرى.
وخلال الاحتفالية، جرى تكريم الدكتورة مايا مرسي، وعدد من الوزاء والشخصيات العامة، ورواد الأعمال.
وأعربت مايا مرسي عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن "bt100"، تعد نموذجا مختلفا فى مجتمع المال والأعمال، وتطوير المحتوى المقدم، والمعايير البناءة تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، من أجل تسليط الضوء على الشركات، التى تستحق الإشادة بها، نتيجة لما قدمته للمجتمع المصرى، والمنظومة الاقتصادية.
يذكر ان احتفالية "bt100" تقام للعام الثالث، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تكريمًا لكبرى الشركات الخاصة العاملة بالسوق المصرية، لما حققته من دور فعال، ومهمّ في المجتمع الاقتصادي، التي تتماشى إنجازاتها مع خطى الدولة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤى 2030 .
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