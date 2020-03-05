"بتستخدم حمام الشغل؟".. إليك 4 نصائح بسيطة تحافظ على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يفضل الكثيرون استخدام الحمامات العامة في أماكن العمل أو في المطاعم أو حتى الشوارع؛ وذلك لأنها تحمل العديد من الجراثيم والبكتريا.

لذا نقدم لكم بعض النصائح البسيطة التي تساعدك على استخدام الحمام في الأماكن العامة بأمان، دون الخوف من انتقال الجراثيم، وفقا لموقع "wikihow".

- تجنب وضع المتعلقات والأغراض الشخصية على الأرضية، حيث إنها أكثر مكان تكثر فيه الجراثيم والبكتريا.

- ينصح عدم لمس مقابض الأبواب بيديك، حيث يمكن بسهولة انتقال البكتريا من يديك إلى وجهك، لذا يجب لمسه بالمناديل الورقية.

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- عند الدخول يجب الحرص على مسح وتنظيف مقعد الحمام قبل الجلوس عليه، أو وضع عليه بعض المناديل الورقية.

- يجب عليك غسل يديك جيدًا بعد الانتهاء بالمياه والصابون، للتخلص من الجراثيم والميكروبات التي يمكن أن تنتقل إليك.

- تجنب استخدام المناشف التي توجد في الحمام، نظرا لأنها من أكثر الأشياء عرضة للجراثيم، وبالتالي عند لمسها يمكن أن تصاب بالعديد من الفيروسات.

- الانتباه عند الضغط على زر "السيفون" أن غطاء الحمام مغلق، وعدم ملامسته باليد يجب استخدام المناديل الورقية.