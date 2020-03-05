حالة طبيعية أم مشكلة مرضية؟.. إليك سبب عدم زيادة الوزن رغم تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يعاني بعض الأشخاص من النحافة رغم تناولهم لكميات كبيرة من الأطعمة عند كل وجبة على مدار اليوم، ما يشعرهم بالقلق تجاه حالتهم الصحية، حيث يعتقدون بأنهم يعانون من مرضٍ ما، هو المتسبب في هذه المشكلة
المزعجة.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، سر نحافة البعض رغم تناول الأطعمة بشراهة، وهل يشير ذلك إلى مشكلة صحية أم أنها حالة طبيعية؟ لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــــا:
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