فريدة سيف النصر عن شائعات إصابتها بالسرطان وكورونا: طلعت حساسية

استنكرت الفنانة فريدة سيف النصر، ما تداول من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بإصابتها بفيروس كورونا، وكذلك مرض السرطان، بسبب ورم ظهر لها في وجهها، موضحة أن أحد الأطباء ذكر لها أن لدغة حشرة قد تكون وراء هذا الورم الذي كان في وجهها: "أنا بقى انهرت خالص، لأن الحشرة اللي قالي عليها بتعمل ورم بشكل دائم مش بتخف".

وأضافت "سيف النصر"، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، الذي يُعرض على شاشة "CBC": "أنا عيشت في وهم كبير أوي بعد ما الطبيب قالي كده، ومش هقول اسم الطبيب عشان موقفش حاله، واللي قال كانسر واللي قال كورونا، والمشايخ قالوا لي سحر وعمل".

وتابعت: "فيه تركيز كبير عليا أوي، عشان يوقفوا شغلي، ده حتى زجاج العربية جاله كانسر وفرقع، وفي وقت ما أنا كنت تعبانة وطالعة أتكلم عن مرضي لاقيت ناس تقولي بتعملي بشرتك إزاي، واللي سألني محافظة على شعرك في السن ده إزاي".

وواصلت: "السبب الحقيقي للورم ده حساسية وخراج في اللثة، روحت عند دكتور قالتلي عليه إيمان الحصري، الدكتور ده وقف كل الأدوية ووصف لي دواء واحد خاص بالحساسية، والحمد لله بقيت كويسة جدا".