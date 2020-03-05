قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها تزوجت بعد قصة حب، لكن زوجها أحب سيدة أخرى وتزوجها، ما أدى إلى انفصالها عنه.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "CBC"، انها تحب زوجة طليقها، موضحة: "اتصاحبت عليها جدًا، ولما بسافر وأشتغل بجيب لها هدايا".
وتابعت، أنها لم تتزوج مرة أخرى، بسبب ابنها، مشيرةً إلى أنها خُطبت لأحد رجال الأعمال، عندما كان ابنها في السادسة من عمره: "جاب لي شبكة ألماظ وكان راجل محترم ومعروف ولا يمكن حد يرفضه".
وحول سبب فشل الخطوبة، قالت: "ساعة البلايستيشن كانت بعشرين جنيه، وابني طلب مني يلعب، ولما لعب ساعة، اتدخل خطيبي، وقال الفلوس كده تبوظه، لخبط في الكلام، قلتله يلا يا بيبي يا حبيبي يا تلعب معاه يا تروح".
وأكدت سيف النصر، أنها لا تحب الخيانة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها تلقت عروض زواج من منتجين، موزعين، مخرجين، ورجال أعمال وغيرهم، لكنها رفضتهم لأنهم كانوا متزوجين.
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة سيف النصر: بجيب هدايا لمرات طليقي.. وفركشت مع خطيبي بسبب البلايسيشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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