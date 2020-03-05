الامارات | التهاب الأوتار.. تعدّدت الأسباب والألم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الأوتار.. تعدّدت الأسباب والألم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد معهد الجودة في القطاع الصحي بأن التهاب الأوتار يحدث في الغالب في نطاق الكتف والكوع والركبة والكاحل، مشيراً إلى أنه يهاجم الرياضيين وكبار السن بصفة خاصة.

وأوضح المعهد الألماني أن التهاب الأوتار له أسباب عدة، مثل الحركة المتكررة أثناء ممارسة الرياضة واستخدام فأرة الحاسوب لمدة طويلة وأمراض الروماتيزم مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والفصال العظمي. ومن الأسباب الأخرى أمراض المناعة الذاتية، التي تهاجم أنسجة الأوتار مثل مرض النسيج الضام، بالإضافة إلى داء السكري والبدانة والتدخين. كما يمكن أن يكون التهاب الأوتار أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية. وتتمثل أعراض التهاب الأوتار في الآلام الشديدة عند تحريك العضو المصاب، بالإضافة إلى التورم ومحدودية الحركة. ويمكن مواجهة التهاب الأوتار من خلال الراحة واستخدام الجبائر أو الضمادات مع تعاطي مسكنات الألم. كما يمكن أيضاً اللجوء إلى التدليك والعلاج الطبيعي والعلاج بالموجات فوق الصوتية. وفي حال عدم تحسن الحالة يمكن اللجوء إلى حقن الكورتيزون أو الجراحة.

أعراض التهاب الأوتار تتمثل في الآلام الشديدة عند تحريك العضو المصاب.