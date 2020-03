الامارات | «هاي أبوظبي» يختتم فعاليات دورته الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاي أبوظبي» يختتم فعاليات دورته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان «هاي أبوظبي»، المُقام بالتعاون مع وزارة التسامح، فعاليات دورته الأولى، التي استمرت لمدة أربعة أيام وليالٍ، تخللتها حوارات واحتفالات بحضور أكثر من 80 مشاركاً من الكتّاب والصحافيين والكوادر العلمية، والمؤرخين والفنانين وعشاق القراءة من مختلف أنحاء العالم. وتم توثيق جميع جلسات وفعاليات المهرجان ليتسنى لأي شخص حول العالم مشاهدتها أو الاستماع لها عبر الإنترنت، من خلال خدمة «هاي بلاير».

واستقطب المهرجان آلاف الحضور من مختلف الجنسيات، إذ حضر أكثر من 3900 طالب وطالبة من 81 مدرسة حول الإمارات، البرنامج المخصص للمدارس، كما سجلت مكتبة المهرجان «المجرودي» مبيعات كبيرة، كان أكثرها كتاب جوخة الحارثي «سيدات القمر» Celestial Bodies للبالغين، وكتاب أنجالي رؤوف «الصبي في آخر الصف» The Boy at the Back of the Class للأطفال،وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح: «إن المهرجان (هاي أبوظبي) كان محل فخر لنا جميعاً، وأودّ أن أعرب عن شكري وتقديري لكل المشاركين والجهات المنظمة والداعمة، وللجمهور أيضاً الذي كان وجوده أبرز علامات النجاح»، مؤكداً أن «(هاي أبوظبي) ركز بشكل كبير في كل فعالياته على الثقافة والآداب والفنون، إلى جانب التسامح والأخوة الإنسانية، وعزف سيمفونية راقية جداً تشمل الحوار والتعاطف والتواصل والتعارف بين مختلف الثقافات، كما قدم صورة مشرقة للحضارة العربية للمجتمع والعالم، وكان منبراً مهماً للاستماع للمفكرين العرب والعالميين، ولعرض الإنتاج الفكري والفني العالمي، بصرف النظر عن جنسية المفكر أو الفنان، على احترام كل الافكار».

وقال مدير المهرجان، بيتر فلورنس: «شكّل المهرجان تجربة غنية حافلة بالأفكار والرؤى المحفزة، وقد سعدنا حقاً باستضافة كوكبة من ألمع العقول، أمثال أدونيس وشيرين عبادي، إلى جانب نجوم عالميين ناشئين».

وقالت المدير الدولي للمهرجان، كريستينا فوينتس لاروش: «سعداء بالنجاح الذي حصدته الدورة الأولى من المهرجان، خصوصاً برنامج الأطفال واليافعين، إذ لمسنا إقبالاً كبيراً مع توافد الآلاف من جميع الإمارات لرؤية العالم من زاوية مختلفة».