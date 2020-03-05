الامارات | 3 أيام في صحبة الأبطال الخارقين

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام في صحبة الأبطال الخارقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في دبي فعاليات معرض «كوميك كون دبي» بنسخة جديدة التي ستحفل كالعادة بالمرح والفعاليات المميزة، التي تستهوي محبي الأفلام والألعاب الإلكترونية من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويُعد معرض «كوميك كون» أحد أقدم المعارض الفنية والترفيهية وأكثرها شهرة، ويمثل منصة تجمع الأبطال الخارقين والمخرجين ومحبي الرسوم المتحركة وأفلام الخيال العلمي والقصص المصورة. ويُقام المهرجان في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر ثلاثة أيام.

فعاليات

في كل موسم من المواسم السابقة، كان المعرض يقدم فعاليات جديدة ومبتكرة، منها مسابقة الأزياء التنكرية للأبطال الخارقين وهي إحدى أمتع فقرات المعرض، وتعد هذه المسابقة جولة إقليمية تمهيدية لقمة العالم في مسابقة الكوزبلاي أو الأزياء التنكرية، وستتاح الفرصة للمشاركين بارتداء ألبسة تنكرية لأبطالهم الخارقين المفضلين من أفلام القصص المصوّرة والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، من عالم «مارڤل» السينمائي و«دي سي» وغيرها من أفلام الأبطال الخارقين.

وينتظر عشاق نجوم الأفلام المصورة فعالية ساحة النجوم، حيث يلتقون مع نجوم عالميين في العالم السنيمائي والترفيهي ويلتقطون صوراً تذكارية معهم، ما يجعلها إحدى أبرز فعاليات المهرجان.

ممشى الفنانين

Advertisements

يضم المعرض أيضاً فعالية أخرى ينتظرها الكثير من محبي الأبطال الخارقين، إذ ستتاح الفرصة للزوّار للحصول على صورة أو توقيع من أشهر وأبرز فناني القصص المصورة «المانجا»، إضافة إلى شراء مجموعة من الأعمال الفنية الحصرية. وتتيح فعالية ساحة الأبطال الإلكترونية خوض منافسات في مجموعة من الألعاب الإلكترونية الشهيرة، حيث يتوجب عليك إظهار مهاراتك وقدراتك في هزيمة المنافسين.

ورشات عمل

يقدّم المعرض مجموعة من ورشات العمل والندوات التي تساعد في فهم طبيعة صناعة الأفلام الخيالية والرسوم المتحركة والقصص المصوّرة، وسيتم تنظيمها خلال أيام المهرجان، منها «صورة الأمة»، ويقدم خلال هذه الورشة المدير التنفيذي السينمائي طلال الأسماني مجموعة من النصائح والخطوات التي تساعد في سرد القصص المصورة وأساسياتها، بينما تتضمن «ورشة الأشرار» خطوات لمسار ابتكار شخصية شريرة للقصة المصوّرة، ويعرض ياسر علي رضا وزيد أدهم في ورشة بداية المشوار في كتابة ورسم القصص المصوّرة، قصصهم الملهمة في عالم كتابة القصص المصورة، إضافة إلى مسابقة لأفضل قصة مصورة.

وفي ورشة تصميم ملابس الأبطال الخارقين يقدّم المصمّم كافين لام طرقاً للطباعة على الأقمشة وتصميم ألبسة الأبطال الخارقين، ويُذكر أنه كان صاحب تصميم بدلة الرجل العنكبوت في الموسم قبل الأخير. وتقدّم ورشة عمل كاريكاتير خطوات ونصائح لمساعدتك على رسم شخصيات كاريكاتيرية، والتمييز بين التشويه والمبالغة في الرسم، وتضم الفعالية مجموعة أخرى من الورشات المفيدة والمميزة، منها ورشة «سوفي تشان» التي تروي فيها كاتبة سلسلة «محيط الأسرار» المنشورة من مجلة «طوكيو بوب» قصتها، وتعرض أعمالها لتشجيع كل المشتركين على بداية الرسم، إضافة إلى ورشة صحافة الألعاب لشرح مكونات الكتابة عن ألعاب الفيديو كمحتوى مفيد، وورشة «ميدفاير» المتعلقة بنشر القصص المصورة عبر الإنترنت، وغيرها ورشات عديدة.

الحفلة

تجمع فعالية الحفلة بين مجموعة من الحفلات الغنائية المباشرة والعروض الممتعة والمسابقات، وهي واحدة من أكثر فعاليات معرض كوميك كون دبي، التي تشهد حضوراً جماهيرياً، وسيستمتع الجمهور

بمشاهدة أجمل الأفلام المصورة والرسوم المتحركة للأبطال الخارقين أثناء فعالية المسرح، إضافة إلى الندوات التحفيزية التي ينظّمها المسرح أيضاً.