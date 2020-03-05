الامارات | الجلد يزهو بالأحمر والوردي في الربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن الجلد يزهو بالأحمر والوردي في الربيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتألق الجلد بألوان زاهية في ربيع 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والسعادة. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، لينا زيمان، أن «الجلد يزهو هذا العام بالأحمر والأصفر والأزرق السماوي والأخضر العشبي، ليضفي على المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار، علاوة على الوردي الذي يمنح المرأة لمسة أنوثة». وللحصول على إطلالة أنيقة تنصح زيمان بتنسيق الملابس الجلد ذات الألوان الزاهية مع اللون الأسود. وكبديل يمكن تنسيقها مع قطع قماشية باللون نفسه أو من العائلة اللونية نفسها. وشددت زيمان على أهمية أن يتمتع الجلد الملوّن بجودة عالية، كي لا يبدو مبتذلاً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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