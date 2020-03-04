"ربنا يسعدك".. رشا مهدي تدعم ياسمين عبدالعزيز في أزمتها مع شقيقها

انضمت الفنانة رشا مهدي، للفنانين الذين دافعوا عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أزمتها مع شقيقها وائل عبدالعزيز، الذي هاجمها بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

ونشرت رشا مهدي، تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "ياسمين عبدالعزيز بعيد عن أنها أختي وصاحبتي هيا نجمة مصرية مهمة جدًا.. كفاية أننا لما بنقول مين من الممثلات في تاريخ مصر اللي بتشيل عمل لوحدها باسمها سواء فيلم أو مسلسل بنقول اسم ياسمين في القائمة دي.. ربنا يسعدك أنتي وأحمد يا حبيبتي ويتمملكم على خير ويبعد عنكم كل شر".

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وكان وائل عبدالعزيز، هاجم شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب ما أثير مؤخرًا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، الذي نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، ليعلن عن حبه قائلًا: "بحبك يا ياسمين".

هجوم شقيق ياسمين عبدالعزيز

وهاجم "عبدالعزيز" شقيقته، في منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، بسبب علاقتها بأحمد العوضي، قائلاً: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وأضاف: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووفقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

واستكمل: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".

وأوضح: "أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. أنتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه ورايحة على فين.. أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة، وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت، تدخله من بابه يا راجل! وتقعد مع رجاله البيت!.. دي الأصول وده الاحترام".

واختتم: "طبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا، فعمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال، اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة إلي أخدتها، والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا، لأن طول عمرنا في حالنا، ومحدش سامع عننا حاجة، وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد".