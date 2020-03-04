"رشا" ترسم على الطرح والكاش مايو بالألوان وتبيعها: "فن مش أي حد يعرفه"

رسوماتها مميزة وألوانها تفوح منها رائحة البهجة، تُزين بها طرحة أو كاش مايو، فتجعلهما أكثر اختلافًا وتميزًا عن نظيرهما بالأسواق، فالألوان لعبتها التي أجادتها بعد حصيلة سنوات من الدراسة والأبحاث، حتى بات إنتاج "الطُرح" مصدر رزقها.

رشا مرجان فنانة تشكيلية، احترفت فن الرسم على المايوة، عقب تخرجها من كلية التربية الفنية، ليتحول شغفها بالرسم بالألوان إلى هواية، رسم على الأقمشة وإنتاج ملابس للفتيات، من طُرح أو كاش مايو، ممزوجة بألوانها الزاهية.

ده فن من القرن الـ 12 وموجود في المتحف الإسلامي

تحكي "مرجان" خلال حديثها لـ "هُن" على هامش تواجدها بالمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، رحلتها مع الطباعة اليدوية والمنسوجات والرسم على الماء، مؤكدة أن هذا الفن الأثري يعود للقرن الـ12، ولا زال موجودا في المتحف الإسلامي ومعظم متاحف العالم.

"بقالي سنة بحاول أطبقه على القماش، ومن سنة 2012، وأنا بدرس فن الألوان وتركيباتها ودرجاتها، وبدأت أحلل الألوان دي في مركز البحث العلمي قسم النسيج، وفعلًا وبقيت أطبقه على القماش وأعمل المنتجات دي".

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وعن كيفية ثبات الألوان على الأقمشة، أوضحت : "المنتج ده بياخد 10 مراحل عشان يتحول من رسم وطباعة على الورق، لحد الأقمشة، لأني بجهز الألوان على المايوة، وعلى القماش، عشان تبقى في الآخر ثابتة واستحالة تروح بالعكس دي ممكن تكون حاجات آثرية وتتعرض بالمتاحف".

وعن مدى الإقبال على الشراء، قالت: "في إقبال بسيط لأن مش أي حد ممكن يشتري طرحة مرسومة يدوية، وده فن مش أي حد بيعرفه، لكن هدفي أن الفن ده يتنشر ويتعرف".

وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

ويأتي المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن تنظيم شركة "ذا وركس"، برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.