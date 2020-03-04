ختام أسبوع باريس لخريف وشتاء 2020-2021 مع أجمل العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 10:43 مساءً - وصلنا أمس إلى آخر أيام أسبوع باريس للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021 للألبسة الجاهزة، وكما يقال؛ "كان الختام مسكًا" مع أجمل العروض لكل من شانيل Chanel، ميو ميو Miu Miu، لاكوست Lacoste، ولويس فويتون Louis Vuitton، وكل دار قدمت منظورها الخاص للموضة؛ من خلال المجموعات الجديدة الغنية والحافلة بالتصاميم الإبداعية وصيحات الموضة المميزة، وإليكِ أبرز التفاصيل.



عرض دار شانيل لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مجموعة شانيل لموسم خريف وشتاء 2020-2021



وصلنا الساعة الـ10:30 صباحاً إلى الـGrand Palais الشهير، الذي دائماً ما تقدم به دار شانيل Chanel عروضها؛ لنشاهد أن القاعة تلونت بالأبيض والأسود، وجميعنا يعلم أن هذين اللونين مرتبطان بالدار بشكل أساسي. والافتتاحية كانت لتصميمين بدلًا من تصميم واحد، ارتدتهما عارضتان مختلفتان، وتتالت بعد ذلك الكثير من الثنائيات والثلاثيات على منصة العرض، حيث بدت العارضات وكأنهن يتنزهن في القاعة بين الحضور بأزيائهن الرائعة.

الكثير من العناصر شكّلت مصادر الوحي الأساسية لمجموعة هذا الموسم، ومنها حقبة الثمانينيات، والعصر البيزنطي، والإحساس بالحرية الذي عبّرت عنه فيرجيني فيارVirginie Viard ، المديرة الإبداعية للدار، بأكثر من طريقة، وأبرزها طبعات لرسومات الأحصنة على الملابس، والتي اعتبرتها دليلًا على الحرية.

شاهدنا العديد من التصاميم الأيقونية للدار، لكن تم تقديمها بأسلوب فيرجيني الذي يجمع بين الأنوثة مع العصرية، وقد لفتتنا الأكتاف البارزة كما التيورات؛ المؤلفة من البليزر مع الشورت، وكذلك البناطيل المزينة بالأزرار الجانبية. ولوحة الألوان كانت هادئة، وقد برز اللونان الأسود والأبيض بشكل أساسي.

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مجموعة ميو ميو لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مجموعة ميو ميو لموسم خريف وشتاء 2020-2021



بعد ذلك توجهنا إلى Place d’Iéna لمتابعة عرض دار ميو ميو Miu Miu في الساعة الـ2:30 بعد الظهر، وقد افتتحت الممثلة الشابة ستورم ريدStorm Reid المجموعة بفستان ماكسي باللون النحاسي، ومن فوقه معطف رمادي متوسط الطول، وبعد ذلك توالت التصاميم، جامعة بين النمط الأنثوي الذي عودتنا عليه الدار مع لمسات من العصرية، وقد كان هنالك مزيج واضح بين حقبتي الخمسينات والثمانينات في التصاميم، كان هنالك تركيز على الخصر لإبراز القوام الأنثوي، وكذلك شاهدنا الأكتاف البارزة والجاكيتات الأوفر سايز، إضافة إلى امتزاج الأقمشة المرهفة، مثل الشيفون مع الأقمشة الشتوية الثقيلة كالجوخ والفرو.

نقشة الكارو كانت بارزة، وكذلك نقشة جلد الفهد، ولوحة الألوان تنوعت بين الدرجات الحيادية مثل الرمادي والأسود والأبيض ودرجات الباستيل الهادئة، مع تواجد للأحمر الحيوي على بعض التصاميم.

وقد شاهدنا على منصة العرض العديد من ملهمات الدار من ممثلات ومغنيات، إضافة إلى أكثر عارضات الأزياء شهرة، مثل: جيجي وبيلا حديد، كايا جربرKaia Gerber‎‏، ناتاشا بوليNatasha Poly ، وغيرهن.

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مجموعتا لاكوست ولويس فويتون لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مجموعة لاكوست لموسم خريف وشتاء 2020-2021



توجهنا بعد ذلك إلى مقر عرض دار لاكوست Lacoste في تمام الساعة الـ4:30، وقد شاهدنا بالفعل مجموعة مميزة افتتحتها بيلا حديدBella Hadid ، في تصميم ذي طابع رياضي باللون الأخضر، ومن ثم توالت التصاميم التي بدت حيوية وشبابية؛ امتزجت فيها الألوان بشكل لافت مثل الأخضر مع الزهري والأزرق مع البني والأحمر مع الأخضر والبرتقالي مع النيلي.

شاهدنا التصاميم ذات الطابع الرياضي، وأيضاً الأزياء السبور شيك، وقد لفتتنا المعاطف الأنيقة والتنانير البليسيه المميزة.

مجموعة لويس فويتون لموسم خريف وشتاء 2020-2021



أما ختام أسبوع باريس للموضة، فقد كانت مع عرض دار لويس فويتون Louis Vuitton، وعندما يتعلق الأمر بالدار الفرنسية الشهيرة، ومديرها الإبداعي نيكولا غيسكيير Nicolas Ghesquière، فمن الصعب التوقع ما الذي سنراه على منصة العرض، لكن مثل العادة؛ دائماً ما تكون النتيجة رائعة وفيها الكثير من الأفكار الإبداعية، وقد كان الزمن هو العامل الأساسي ومصدر الوحي لهذه التشكيلة، حيث شاهدنا من خلال التصاميم نظرة للماضي والحاضر والمستقبل أيضاً، ولهذا كانت التصاميم مزيجاً مبتكراً من عدد من الأزمنة، إضافة إلى بعض الأفكار التي استوحيت من مصارع الثيران وأزيائه المترفة، وقد لاحظنا ذلك في نهاية المجموعة على السترات المطرزة القصيرة.



مجموعات مميزة اختتم فيها أسبوع باريس وشهر الموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020-2021 كانت زاخرة بالأفكار الإبداعية وصيحات الموضة المبتكرة.

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