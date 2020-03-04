"موزة الشريف" جدة لـ9 أحفاد تحيي تراث سيناء على الملابس: "بقى موضة"

ملامح خبرتها وسنواتها تجتاح تجاعيد وجهها، وكأن كل تجعيدة تحمل عامًا من عُمرها التي افنته في إحياء تُراث شمال سيناء.

فمنذ نعومة أظافرها، وعقب بلوغها الـ 10 أعوام من عُمرها باتت السيدة "موزة الشريف"، السيدة الستينية في العُمر، بغزل الملابس وتطريزها بالطُراز السيناوي، فضلًا عن تزيين الحجاب، وصنع الإكسسوارات، التي تحمل تفاصيلها تفاصيل تُراث سيناء.

من أمام إحدى القاعات الكُبرى، التي استضافت المنتدى العالمي الاقتصادي للمرأة، لأول مرة بتاريخه في مصر، تجلس السيدة موزة، بجانب مشغولاتها، وزجاجات زيت الزيتون العريشي، تروج لمنتجاتها التُراثية، المقدمة للفتيات.

دي مهنتي وهوايتي وبساعد بيها المُعيلات

تقول السيدة موزة الشريف، من العريش، بشمال سيناء، ومسؤولة تنمية المرأة بالمحافظة، إنها ترى إن رسالتها "حافظة للتراث بشمال سيناء"، فهي تعمل لدى جمعية الشابات المسلمات، لتنمية وتدريب المرأة بالقرى والنجوع: "بندربهم عشان نحافظ على تُراثنا اليدوي من الإنقراض، اللي هيموت مع التطور والشغل الآلي، والكمبيوتر".

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متابعة: "الجمعية بتدي للستات قرض، وبتعلمهم وتدربهم، وتسوقلهم المنتجات عن طريق المجلس القومي للمرأة، وبعد كدة بيسوا القروض من العائد، ويكسبوا كويس، وأكثر المستفيدين من المُعيلات".

واستطردت السيدة خلال حديثها لـ "هُن": "منتجاتنا بتتسوق في كل محافظات مصر، وده بيخليني متنقلة دايمًا، لكن دلوقتي كُل شغل التطريز ده رجع موضة في مصر ودول الخليج".

أنا جدة لـ 9 أحفاد.. والمهنة معايا من أكتر من 50 سنة

أكدت السيدة إنها تعوى المهنة وفنها منذ أن كان عُمرها 10 سنوات، قائلة: "بقيت حاسة إنها مسؤولة مني، أنا أم لـ 3 أولاد، وعندي 9 أحفاد، منهم 7 بنات، بعلمهم وبدربهم عليها، عشان تراثنا ميموتش".

وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

ويأتي المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن تنظيم شركة "ذا وركس"، برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.