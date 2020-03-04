"رشا" ترسم على الطرح والكاش مايو بالألوان وتبيعها: "فن مش أي حد يعرفه"

تُفنن أكثر مما تنتج أو تعمل، فالألوان لعبتها، وتركيباتها صنعة ليست سهلة على الإطلاق، حصيلة سنوات من الدراسة والأبحاث والخبرة، حتى باتت تنتج طُرح مرسومة بريشتها وألوانها.

"رشا مرجان" فنانة تشكيلية، احترفت فن الرسم على الماية، عقب تخرجها من كلية التربية الفنية، ليتحول شغفها بالرسم بالألوان على الماية للرسم على القماش، وإنتاج ملابس للفتيات، من طُرح أو كاش مايو، ممزوجة ألوانها بالعديد من الدرجات الزاهية.

رسومات وخطوط صريحة تشبه أمواج البحر، ولكن بألوان مختلفة من درجات الأزرق والأخضر والأحمر، تُزين طرحة أو كاش مايو، فتجعلهما أكثر اختلافًا وتميزًا عن نظيرهما بالأسواق.

ده فن من القرن الـ 12 وموجود في المتحف الإسلامي

تقول "مرجان" خلال حديثها لـ "هُن" على هامش تواجدها بالمنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، إنها درست الطباعة اليدوية والمنسوجات والرسم على الماء، وإن هذا الفن اثري يعود للقرن الـ 12، ولازال موجود في المتحف الإسلامي ومعظم متاحف العالم.

"بقالي سنة بحاول أطبقه على القماش، ومن سنة 2012، وأنا بدرس فن الألوان وتركيباتها ودرجاتها، وبدأت أحلل الألوان دي في مركز البحث العلمي قسم النسيج، وفعلًا وبقيت اطبقه على القماش وأعمل المنتجات دي".

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وعن ثبات الألوان على الأقمشة، أكدت "رشا": "المنتج ده بياخد 10 مراحل عشان يتحول من رسم وطباعة على الورق، لحد الأقمشة، لأني بجهز الألوان على الماية، وعلى القماش، عشان تبقى في الآخر ثابتة واستحالة تروح بالعكس دي ممكن تكون حاجات آثرية وتتعرض بالمتاحف".

وعن الإقبال على الشراء، أكدت:"في إقبال بسيدط لان مش أي حد ممكن يشتري طرحة مرسومة يدوية، وده فن مش اي حد بيعرفه، لكن هدفي أن الفن ده يتنشر ويتعرف".

وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

ويأتي المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن تنظيم شركة "ذا وركس"، برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.