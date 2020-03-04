عبّر عن محبتك لـ السعودية بـ ملابس مطبعة

محبّة السعوديين لـ السعودية جزء من إيمانهم، فبلدهم أثمن ما يملكون، وهم يُترجمون ولاءهم وانتماءهم بطرق شتّى، واحدة من هذه الطرق ارتداء ملابس مطبّعة بعلم السعودية، أو بكلام الحب للمملكة.

والملابس المطبّعة هي موضة هذا الموسم، وتعكس شخصية مرحة وظريفة كما تظهر إيجابية مرتديها فكيف إذ طُبِّعت بعشق الوطن.

نقدّم لكم مجموعة من الـ T-shirts المطبّعة إما بعلم السعودية، إمّا بعبارات تعبّر عن محبة الوطن مثل "خليك سعودي"، أو "أحب السعودية العربية" أو "أنا سعودي"، وغيرها من المصطلحات التي تجعل من مرتديها محطّ أنظار المحيطين.

1- تيشيرت أبيض مطبع بتصميم نادي المنتخب السعودي

2- تيشيرت أبيض مطبع بتصميم أحب السعودية العربية

3- تيشيرت أبيض للرجال مطبع بتصميم أنا سعودي

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4- تيشيرت أبيض مطبع بتصميم خليك سعودي

5- تيشيرت أبيض مطبع بتصميم كلمات عربية وطنية

تعليمات غسيل هذه التيشيرتات:

- تُغسل بالغسالة دون استخدام ملطف الملابس

- تغسل وتكوى على الوجه الداخلي

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