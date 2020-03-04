حساب منسوب لطليقة شقيق ياسمين عبد العزيز: مبيصرفش على ابنه

في تطور جديد لأزمة الفنان وائل عبد العزيز مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، على خلفية علاقتها بالفنان أحمد العوضي، هاجم حساب منسوب لطليقة "وائل"، الأخير متهمة إياه بعد الإنفاق على ابنه والتهرب من مسؤولياته.

وكان "وائل" هاجم شقيقته "ياسمين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرفضه علاقتها بأحمد العوضي، مطالبا إياه "بدخول البيت من بابه"، على حد قوله، وهو ما أثار تعاطف العديد من أبناء الوسط الفني مع ياسمين رافضين تصرف شقيقها.

وقالت السيدة وتدعى "مي أبو ربيعة"، إنها طليقة وائل، وكتبت عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنا طليقة وائل عبد العزيز أخو ياسمين عبد العزيز، أولا وائل مش بيصرف على ابنه من يوم ما اتولد وأنا انفصلت منه وابني عنده 5 شهور ولحد دلوقتي ولا بيصرف عليه ولا حد من أهله بيصرف على ابني غيري".

وتابعت: "ابني عنده دلوقتي 11 سنة، مؤخرا بس من 3 سنين ياسمين قالتلي أنا متكفلة بمصاريف الدراسة دفعت سنتين ومش المصاريف كاملة كمان، وبعد كده قالتلي أنا ظروفي ماتسمحش أدفع مصاريف تاني، قلتلها انتي اللي عرضتي تدفعي قالتلي (ورجعت في كلامي في مشكلة !!) ده الموضوع باختصار".

وطالبت السيدة بعدم الزج باسم طفلها في أزمة ياسمين عبد العزيز، قائلة: "ياريت محدش يجيب سيره ابني لو سمحتوا .. وحقي وحق ابني حاخده بالقانون".

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هجوم وائل عبدالعزيز على شقيقته

وهاجم عبدالعزيز شقيقته، في منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، بسبب علاقتها بأحمد العوضي، قائلاً: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وأضاف: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووفقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

واستكمل: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".

وأوضح: "أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين .. أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة، وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت، تدخله من بابه يا راجل! وتقعد مع رجاله البيت!.. دي الأصول وده الاحترام".

واختتم: "طبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا، فعمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال، اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها، والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا، لأن طول عمرنا في حالنا، ومحدش سامع عننا حاجة، وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد".