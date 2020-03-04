"مليش في الشُقر والرجولة أخلاق".. مواصفات فتى أحلام نسرين طافش

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن مواصفات فتى أحلامها، مشيرةً إلى أنها تحب الاستايل العربي أو اللاتيني.

وقالت "طافش"، خلال حوارها مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "مليش في العيون الفاتحة أو الشُقر، ولازم يكون راجل، وبيخاف على بنات الناس كلهم زي ما بيخاف على أمه وأخته وبنت الجيران، لأن الرجولة أخلاق ومعاملة مش كلام وشعارات".

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وأضافت: "لازم يكون صادق وجدع وناضج وعارف هو عاوز إيه من الحياة، عشان ناس كتير بيتجوزوا ومش عارفين هم عاوزين إيه، ومُطلع على التنمية الذاتية، لأنه وقتها بيعرف امتى يدلع المرأة ويحتويها ويديها مساحة لحريتها".

وأردفت: "العلاقة بين الرجل والمرأة مش ندية، عند ربنا فيه إنسان وروح واحدة، ولما الراجل ناضج بتبقى الحياة أيسر وأسهل، وأقدر أتعلم منه وأعلمه، وأساعده في شغله عشان يبقى ناجح وهو يساعدني في شغلي، والقوامة احتواء وحنية مش فرض رأي".

وواصلت: "أنا مش مركزة على الموضوع ده دلوقتي، ومركزة في شغلي، ومعنديش استعداد أقسم وقتي".