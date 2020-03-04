أرملة الشهيد المنسي تعلق على إعدام عشماوي: ارتحت نفسيا.. والشعب انتصر

علقت منار المنسي، زوجة الشهيد أحمد المنسي، على تنفيذ الجهات المسئولة اليوم حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام على عشماوي، والذي يُعتبر أخطر إرهابي مصري، قائلة بأنه استكمال لمسيرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

فمنذ لحظة القبض على الإرهابي عشماوي، في ليبيا، بمنتصف العام الماضي، وتأكدت "منار" من إعدامه، لتصف المشهد بـ"المريح نفسيًا": "من أول ما اتقبض عليه وأنا عارفة ومتأكدة أنه هيتعدم.. المنظر كان مريحني"، بحسب حديثها لــ"الوطن".

وقبل عامين كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، عقد مقارنة في الفرق بين الشهيد أحمد المنسي، والإرهابي هشام عشماوي، لتؤكد "منار" بأن إعدام "عشماوي" يعد انتصارا للشعب المصري بأكمله، وليس للشهداء فقط: "إعدام الإرهابي هو فرحة وانتصار للشعب المصري اللي بيعتبر أن كل شهيد ابنه".

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وأكدت "منار" بأن إعدام الإرهابي هو تأكيد على مسيرة البلد في الاتجاه السليم: "إحنا ماشيين صح.. وبننضف من الإرهابيين".

إعدام الإرهابي عشماوي

ونفذت اليوم، الجهات المسؤولة في الدولة حكم إعدام الإرهابي هشام عشماوي، ليلقى مصير شركائه الذين كتبوا نهايتهم بأيديهم، حين اختاروا مسارًا دنيئا، فوقعوا في "شر أعمالهم الإرهابية".

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على يوتيوب، فيديو قصير لها، لإعلان تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي، واستعرض الفيديو أبرز الجرائم التي ارتكبها "عشماوي"، والتي نفذ على إثرها حكم الإعدام فيه.