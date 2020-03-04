باليوجا والاسكواش والجيم.. نسرين طافش تكشف سر رشاقتها

تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش، عن سر رشاقتها، مشيرةً إلى أنها تحب ممارسة الرياضة، كما أنها تحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة.
وقالت "طافش"، خلال حوارها مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، إنها تحب ممارسة رياضة اليوجا، موضحةً: "هي رياضة حلوة ومهمة ومفيدة للروح وللجسم".
وأضافت: "اليوجا بتعودنا على الصبر وفيها حركات صعبة جدًا لأن العضلات كلها بتشتغل في نفس الوقت لأنها بتحرق، وممكن لعبها نص ساعة يخلي الجسم يعرق كتير".
وأردفت: "فيها حركات حلوة وبتبرمج الدماغ عشان لو اتحطينا في أي موقف فيه صعوبة نواجهه بصبر وتركيز"، موضحةً أنها تعلمت ممارستها من أحد مدربي اللعبة، لكنها أصبحت تمارسها من خلال موقع الفيديوهات يوتيوب".
وأضافت: "بروح للجيم مرة في الأسبوع ومرة في الأسبوعين، بلعب اسكواش وبهتم بأكلي"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها تحب المطبخ المصري: "وباكل حمام محشي وممبار وبحب الأكل المصري والمطبخ المصري".
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