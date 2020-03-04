الامارات | «سبايدرمان الفرنسي» يتحدى «كورونا» بتسلق برج جديد: لا تستسلموا للخوف

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبايدرمان الفرنسي» يتحدى «كورونا» بتسلق برج جديد: لا تستسلموا للخوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلق آلان روبير الملقب «سبايدرمان الفرنسي» عاري اليدين ومن دون أي شباك أمان، ناطحة سحاب في برشلونة اليوم الأربعاء للتحذير من «الخوف المعدي» في إطار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسلق المغامر البالغ 57 عاماً تحت أنظار فضوليين برج «اغبار» الذي يرتفع 145 متراً، ونزل منه في غضون 47 دقيقة.

وأوقفته الشرطة المحلية عند عودته إلى الأرض، فيما راح بعض المارة يصفقون له.

Advertisements

وقال روبير لـ«وكالة فرانس برس»: «ثمة وجه شبه بين ما أقوم به، أي التسلق من دون حبل والذي قد يؤدي إلى شكل من أشكال الخوف، وما يحصل مع فيروس كورونا»، قبل أن يبدأ بتسلق المبنى الذي يعد من معالم برشلونة.

وأوضح «اليوم ما هي العدوى الأكبر؟ ليس فيروس كورونا بل الخوف. فثمة ثلاثة مليارات شخص الآن يتملكهم الخوف على الأرجح حيال هذا المرض الذي لا نسيطر عليه».

وأدى انتشار الفيروس إلى وفاة 3200 شخص وفق حصيلة أخيرة أعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وتسلق «سبايدرمان الفرنسي» أكثر من 100 مبنى من بينها برج خليفة بدبي، الأعلى في العالم، وبرج إيفل، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. كما أنه غالباً ما يمرر رسائل سياسية خلال تسلقه هذه الأبراج.