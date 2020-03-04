تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار أشهر 7 أنواع كلاب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كثيرون يفضلون تربية الكلاب والبعض يعتبرها صديقة لهم، خصوصًا أنّ من أهم صفاته الوفاء، حتى أنّ البعض من أصحاب المليارديرات في الخارج ضمّنه مع الورثة عند وفاته، مثلما حدث مع الكلاب "جانثر الرابع، وكونشيتا وبو".

ويهوى محبو الحيوانات الألفية وخصوصًا الكلاب، اقتناء أنواع معنية، إذ صار المهتمون بها على تواصل دائما لمعرفة كل ما هو جديد، وأنشأوا جروبات خاصة لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

لذا نقدم لكم أسعار 7 أنواع من أشهر الكلاب، وفقا لما قاله الدكتور مصطفى فايز أستاذ الطب البيطري جامعة قناة السويس، لـ"الخليج 365".

- كلب الولف الألماني:

من أذكي الأنواع، له جسد متناسق يشبه الذئاب، وقوي العضلات، ويمتلك عينين صغيرتين ملونتين على شكل لوز، ويمكن استخدامه في الحراسات مع رجال الأمن.

أسعاره: تتراوح ما بين 2500 إلى 4000 جنيه.

- لابرادور:

من الأنواع الشعبية المحببة للعائلات، حيث تميل للعب مع الأطفال الصغار، فيمنح الأسرة الكثير من المتعة.

أسعاره: تبدأ من 1250 جنيهًا.

- بيتبول:

من أقوى السلالات في العالم، وأكثرها شراسة، لذلك يستخدمها العديد من الأشخاص في خدمات الحراسة.

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أسعاره: ما بين 2000 إلى 5000 جنيه.

- الأرمنتي

تشتهر مدينة أرمنت في جنوب محافظة الأقصر في الصعيد بسلالة نادرة من الكلاب، أطلق عليها "الكلب الأرمنتي"، ويتميز بأنه صغير الحجم وشعره كثيف، شديد الذكاء.

أسعاره: من 1000 إلى 1500 جنيه.

- الهاسكي

تعتبر كلاب الهاسكي السيبيرية محببة لدى الجميع، لأنها تتسم بمظهرها الرائع، بالرغم من أنها حنونة في تعاملها مع الكبار والصغار، إلا أنها قوية وتمتلك قدرة عالية على تحمل الأجواء الباردة.

أسعاره: تبدأ من 4000 جنيه.

- الجيرمن:

من أكثر الأنواع شهرة في مصر، ويتسم بأنه من سلالة نقية وكبير الحجم، قوي البنيان، كما أنه مخلص جدًا لصاحبه، ويستخدمه البعض في الحراسة وككلب بوليسي.

أسعاره: تبدأ من 2000 جنيه.

- الجولدن

في الآونة الأخيرة اشتهر هذا الكلب، وبدأ الكثير من العائلات تقبل على شرائه، نظرًا لأنه مسالم جدا وآمن على الأطفال.

أسعاره: يبدأ من 1500 جنيه.