رغم قيمته الغذائية.. 6 أضرار يسببها تناول الشاي بصورة يومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

رغم احتواء الشاي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان، إلا أن الإفراط فيه قد يكون لها تأثيرات عكسية على الصحة العامة، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بعدة أمراض، خاصةً إذا تناوله بكميات كبيرة بشكل يومي.

في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" أضرار الإفراط في تناول الشاي، وفقًا لموقع "Health line".

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