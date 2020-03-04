نسرين طافش تكشف "ليه الست السورية بتدلع جوزها؟"

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، سر نجاح المرأة السورية، والسمعة الجيدة التي اكتسبتها من خلال التعامل الجيد مع أسرتها، واهتمامها بزوجها.

وقالت "طافش"، خلال حوارها مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "لما بنشوف في البيت والعادات والتقاليد والستات إزاي بيتصرفوا، كمان بنحب المطبخ، الست السورية بتهتم بعيالها وجوزها، وبنتدرب على الحاجات دي".

وأضافت: "الست السورية مش بصنفها على أد ما هي واعية، بتهتم بنفسها وجوزها وعيالها"، مشيرةً إلى أن الأطفال في المجتمع السوري، يتعودون على هذه الممارسات، منذ نعومة أظافرهم، حيث يقلدون آباءهم وأمهاتهم في المنزل.

وأوضحت: "عندنا الحنية ومفهوم العيلة، بنشوف الحميمية في البيت، وعندنا الأسرة حاجة مهمة جدًا، الست المصرية كمان بتعرف تدلع وتشيل مسؤولية، وتهتم بنفسها".