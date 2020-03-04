من الشائعات إلى الاعتراف.. القصة الكاملة لحب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

قصة حب بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ظهرت العام الماضي، حيث بدأت الشائعات حول الثنائي في الانتشار، بداية من حضور أعياد ميلاد، والظهور في مناسبات إلى الاعتراف، بعد جدل كبير فجره شقيق ياسمين الفنان وائل عبدالعزيز فجر اليوم.

القصة بدأت بتلميحات عبر "السوشيال ميديا"، وتعليقات وصور وظهور خاطف في مناسبات مختلفة، إلا أن الثنائي رفض التعليق دوما على طبيعة علاقتهما سواء بالإيجاب أو بالنفي.

يناير 2019

كان أول ظهور للثنائي علانية، في عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، يناير 2019، حيث ظهرت الفنانة محتضنة "العوضي" في صورة خلال الاحتفال، وهي الصورة التي أثارت الجدل لأول مرة حول علاقتهما.

واحتفلت "ياسمين" بعيد ميلادها الـ39، وسط عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، وتداول رواد "السوشيال ميديا"، صورهما، وكانت التعليقات عليها، "هي مطلقة وهو فسخ خطوبته من فترة طويلة، طب إيه؟"، و"لايقين على بعض"، "عوضي ده فارس أحلام كل البنات والممثلات".

يناير 2020

من جديد يثير الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الجدل بصورتهما في عيد ميلادها الـ40، حيث ظهرا معا في كل الصور ومقاطع الفيديو، وكان يرقص معها وحرص على وجوده معها.

والتقطت لهما صور تداولها رواد "فيسبوك"، وحضر عيد الميلاد عدد كبير من نجوم الفن، وكان من بين التعليقات على هذا الظهور، "لايقين على بعض"، و"هتتجوزوا امتى بقى".

يوليو 2019

خلال تلك الفترة وتحديدا في شهر يوليو من العام 2019، تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن طلاقها الذي أعلنته عام 2018، وقالت إنه كان الوقت المناسب ليعلم الجميع رغم أن الطلاق وقع بالفعل قبل سنة، ولم تطرق إلى المزيد من الحديث عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة.

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ولكنها تحدثت عن الزواج، مؤكدة أنها لا ترفض الزواج بشكل عام، ولكنها لا ترغب في إدخال شخص غريب على أولادها، ولكنها أكدت إمكانية زواجها، "الأيام الجاية محدش عارف مخبية إيه، يعني ممكن أقول مش هتجوز، وبعد سنة يطلع قدامي حد كويس، الحب والارتباط مش قرار نهائي ممكن نقابل حد يحبنا ونحبه، ومش مرتبط بالأيام هسيبها للقسمة والنصيب، محدش عارف الأيام فيها إيه".

يناير 2020

عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الماضي، أثار ضجة كبيرة، خاصة مع ظهور "العوضي" يطفئ شموعها الـ40، ولكنه رغم ذلك رفض التعليق على طبيعة العلاقة التي تربطه بياسمين عبدالعزيز، وقال في تصريحات لـ"هن"، "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش".

مارس 2020

منشور كتبه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ينهي الشائعات من أساسها متحدثا ومنتقدا علاقة أخته بالفنان أحمد العوضي، وهو المنشور الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكثرة، جاء فيه أنه يرفض تلك العلاقة وأن يتحدث الناس عن علاقة شقيقته بأحمد العوضي، وقال إنها تصغره بـ10 أعوام، كما أن سمعة عائلته لم يتحدث أحد عنها مطلقا، وانتقد كذلك نشر صور عيد ميلادها أمام الجميع.

ومن جانبها ردت ياسمين عبدالعزيز، على هذا منشور شقيقها، بنشر صورة لها مع "العوضي" عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كتبت في تعليقها عليها، "بحبك يا أحمد"، ويرد هو بدوره بصورة أخرى على "إنستجرام"، "بحبك يا ياسمين".