هاني الناظر يقدم دليل وقائي لمنع الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، تستدعي منا في هذه الفترة الحرجة، أن نكون أكثر حرصًا على الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تعلنها الجهات المعنية بالصحة العامة على مستوى العالم، للتقيل من فرص الإصابة بهذا المرض الغامض.
"الكونسلتو" يقدم في السطور التالية، قائمة بأبرز النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث.
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