9طرق بسيطة لإعادة الأشياء القديمة في المنزل كما كانت جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل شعرتِ يومًا بالإحباط بعد فشلكِ في إعادة السجادة كما كان من قبل، نظيفًا وجديدًا؟

هناك بعض الأشياء المنزلية التي تتسخ مع مرور الوقت، ونسعى لأن تكون نظيفة كما كانت، لكن ربما نفشل، لأن البعض يجهل الطريقة السليمة لذلك.

لذا نقدم لكم 9 طرق بسيطة ومنزلية يمكن من خلالها إعادة الأشياء القديمة لرونها كي تبدو جديدة كما كانت من قبل، وفق ما نقل موقع "Brightside".

1- ألواح تقطيع الطعام:

يمكنك إعادة ألواح التقطيع كما كانت، من خلال تنظيفها باستخدام إسفنجة غارقة في مزيج عصير الليمون والملح.

2-الأواني النحاسية:

تعتبر الأواني النحاسية أفضل أنواع الطهي، ولتبدو جديدة يمكنك استخدام الملح والخل من خلال رش سطح الأواني بالملح، ثم وضع القليل من الخل فوقه، وفركه بإسفنجة صلبة.

3-السجاد:

لإعادة السجاد كما كان مرة أخرى، امزجي الخل والماء معًا في زجاجة رذاذ، ثم رشي البقعة وتغطيتها بقماشة مبللة ثم تشغيل المكواة على وضع البخار، ووضعها على القماشة لمدة 30 ثانية.

4-صواني الخبز:

يمكنك التخلص من الدهون المحروقة في صواني الخبز من خلال خليط من محلول بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز، ثم ترك الخليط على الصينية، وتترك لمدة 30 دقيقة وتشطف بالماء.

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لإعادة زهوة الأحذية البيضاء، امزجي خليط مكون من ملعقة صغيرة من سائل تنظيف غسالة الصحون وثلاث ملاعق كبيرة من محلول بيروكسيد الهيدروجين ومعلقتين من صودا الخبز عن طريق فرك الحذاء بهذا الخليط.

6- الأثاث المصنوع من الجلد:

يمكنك إزالة الخدوش الموجودة على الأثاث الجلد باستخدام زيت الزيتون أو زيت الأطفال من خلال غمس قطعة قطن بهذه الزيوت، ثم ترك الزيت يجف لمدة ساعة، وستتمكن من إزالة هذه الخدوش.

7-الأثاث المصنوع من القماش:

هذا النوع من الأثاث يتطلب عناية خاصة ولتنظيفه يمكن استخدام الإسفنج والكحول الأبيض(الطبي)، للتخلص من البقع من خلال غمس الإسفنجة في الكحول ووضعها على البقع وتركها تجف، ثم باستخدام الفرشاة يتم تنظيف البقع جيدًا.

8-المقلاة المصنوعة من الحديد:

يمكنك استخدام المطهر (الكحول) والخل الأبيض والقفازات والأكياس البلاستيكية لتنظيف وإعادة المقلاة جديدة مرة أخرى.

ضع المقلاة في كيس بلاستيكي وأضف إليه المطهر ثم أغلقه بإحكام، واتركها لمدة يوم أو يومين، ثم اغسلها وكرر الأمر مرة أخرى، وفي النهاية اشطفها بالماء الساخن.

ويمكنك استخدام طريقة أخرى، وهي نقع المقلاة في مزيج من الماء الدافئ والخل لمدة ساعة، ثم ترك المقلاة تجف، وتسخين الفرن إلى 250 درجة مئوية ووضع المقلاة فيه لمدة ساعة، ثم إخراجها بعناية وضعي عليها كمية من زيت الزيتون، ستمتصه، وباستخدام قطعة قماش نظيفة امسح المقلاة وضعها في الفرن مرة أخرى لمدة 15 دقيقة ثم اخرجيها وامسحيها.

9- الفوط:

لاستعادة نعومة الفوط مرة أخرى من خلال شطفها بالماء المالح بعد غسلها، ستبقى الفوط لأطول فترة ممكنة كأنها جديدة.