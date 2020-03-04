منها البطيخ والطماطم.. لا تحفظي 11 نوعا من الأطعمة في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض الأطعمة التي يجب عدم حفظها في درجات حرارة عالية، لأن تعرضها للرطوبة يفقد نكهتها ومذاقها، وبالتالي تفسد.

أيضًا هناك بعض الأطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة، لأن درجة الحرارة المنخفضة تجعلها تفسد وتفقد صلاحيتها، نذكرها لكم وفق ذكره موقع "readersdigest".

- الخبز

يعتاد العديد من ربات البيوت حفظ الخبز في الثلاجة لمنع تعرضه للعفن، وهذه العادة غير صحيحة، حيث إنها من الأمور التي تؤدي إلى تلفه وتعفنه، لأنه يحتوي على نسبة من النشا ويتفاعل مع درجة الحرارة الباردة، فيصبح غير صالح لتناوله، لذا يجب وضعه في الغرفة على المنضدة.

- الثوم

حفظ الثوم في الثلاجة أمر خاطئ، حيث إنه من الخضروات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها في الهواء لتصبح طازجة، لذا وضعه في الثلاجة وتعرضه للرطوبة العالية يفقد نكهته.

- العسل الأبيض

لا ينصح حفظ العسل الأبيض الثلاجة، نظرًا لأنه من الأطعمة التي تتبلور وتتجمد أثناء تعرضها للهواء البارد، ما يحفز من نمو العفن بداخله.

- الطماطم

يفضل تخزين الطماطم على المنضدة، حيث إن حفظها في الثلاجة يفقدها نكهتها الطازجة ويبطء من عملية نضجها، وبالتالي سيؤثر على ملمسها الخارجي ويجعلها تتلف مع مرور الوقت.

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- القهوة

إن وضع القهوة في الهواء البارد في الثلاجة سيجعل مذاقها سيئًا، لأنها تميل إلى درجة الحرارة المنخفضة، لذلك يجب حفظها في درجة حرارة الغرفة.

-المكسرات

لا يفضل وضع المكسرات في الثلاجة، لأن عند تعرضها للرطوبة تتأثر كثيرا يفسد من قرمشتها مما يجعلها لينة عند تناولها.

- الفلفل

يصبح الفلفل قابلًا للتلف عند تعرضه للهواء البارد في الثلاجة، حيث إن الرطوبة تؤثر على ملمسه الخارجي تجعله ينكمش وبالتالي يفقد نكهته ومذاقة ولا يصلح للتناول.

- الشكولاتة

تفقد الشكولاتة نكهتها ومذاقها عند حفظها في الثلاجة، وذلك بسبب تعرضها للرطوبة العالية التي تؤدي إلى تلفها.

- البطيخ

يفضل تخزين البطيخ قبل التقطيع في درجة حرارة الغرفة على المنضدة، حيث إن وضع البطيخ في الثلاجة سيؤدي إلى تقليل مضادات الأكسدة به ما تجعله غير طازجًا لأنه هذه المضادات تحميه من التعفن، لذا يجب حفظه في درجة حرارة الغرفة.

- البطاطس

من الأطعمة التي لا ينصح حفظها في الثلاجة، لأن نشا البطاطس يتحول إلى سكر، وبالتالي يؤدي إلى تجمدها، ما يجعلها تفقد نكهتها وفوائدها الصحية.

-الأفوكادو

من الفواكه التي تفسد عند وضعها في الثلاجة، حيث إن نموه لا ينضج إلا في المناطق الدافئة لأنه فاكهة دهنية، لذا يجب وضعه في حرارة الغرفة.