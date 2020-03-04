ناهد السباعي توجه رسالة غامضة: "إخيه عالرجالة لما تعمل حركات ستات"

نشرت الفنانة ناهد السباعي رسالة غامضة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطلبت من متابعيها ألا يكتبوا أسماء أشخاص.

وكتبت ناهد السباعي، موجهة رسالتها لأصدقائها، متحدثة عن مشكلة أكبر من التنمر، وهي كشف العورات، "أنا عمري م بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده، بس بجد بجد يا جماعة هموت، ارجوكم بالذات الرجالة بلاش تتكلم على أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر م التنمر الي ترند اليومين دول".

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وأكملت "السباعي" داعية، "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب، محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان ده موضوع بتاعي أنا شخصيا وأحب أقول لصحابي الي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخواتي وصحابي؟؟!!! لكن إخيه قوي عالرجالة لما تعمل حركات ستات".

وتفاعل جمهور ناهد السباعي معها عبر التعليقات، "حضرتك من أسرة طيبة متقلقيش إذا حقك ضاع عند البشر فلن يضيع عند رب البشر توجهي له وادعوه فعلينا الدعاء وعلى رب العزة الإجابة "، و"عادي ياما حاتقابلي المهم نتعلم من التجارب ونقدر نختار نقرب من مين ونبعد عن مين "، و"وبجد كل يوم بحبك أكتر".