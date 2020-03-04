صور.. "لوك" حلا شيحة المفضل: هو ده الأقرب لشخصيتي

شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور من "اللوك" المفضل لديها.

نشرت حلا شيحة، صورة لها "سيلفي"، وهي تنظر للمرآة، مع ملابسها المفضلة، وقالت في تعليقها على الصور، "ملابسي المفضلة، والأقرب لشخصيتي، تي شيرت أبيض بسيط، وبلزر كاجوال، مع بنطلون جينز".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي حلا شيحة، الذين أظهروا إعجابهم بالـ"لوك"، وكانت من بين التعليقات، "زي القمر في كل حالاتك"، و"حلوة وشيك وسيمبل".

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وتحرص حلا شيحة، دوما على مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية.