ياسمين عبدالعزيز ليست الأولى.. ثنائيات فنية جمعها الحب رغم فارق السن

"هرتلة"، هكذا وصف الممثل وائل عبدالعزيز علاقة شقيقته ياسمين عبدالعزيز، بالفنان أحمد العوضي، وذلك لأنه يصغرها بـ10 أعوام، حيث كتب مهاجما الثنائي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، "هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش أي لزمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح".

وكان هذا المنشور هو بداية اعتراف الثنائي بحبهما أمام الجميع، حيث كتبت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي عبر "إنستجرام"، "بحبك"، وهذا يعتبر اعتراف أمام الجميع بالحب الذي يجمع بينهما، وكانت مهاجمة شقيق ياسمين عبدالعزيز لهما بسبب عدة نقاط أبرزها فارق السن بينهما، ورغم ذلك فتعتبر ياسمين ليست الأولى التي ترتبط من الوسط الفني بفارق سن كبير، فهناك ثنائيات ناجحة جدا رغم فارق السن، يستعرضها التقرير التالي.

أنغام وأحمد إبراهيم

واحدة من أبرز العلاقات الناجحة في الوسط الفني، ورغم أنها مرت بالكثير من الجدل بسبب زواج أحمد إبراهيم وله أبناء من زوجته، ورغم معارضة نجل أنغام لتلك الزيجة، وكذلك أصالة بسبب علاقة النسب التي كانت تجمعها بزوجة أحمد إبراهيم الأولى، إلا أنه الثنائي أصر على استكمال الطريق لتنجح العلاقة، رغم أن أنغام تكبر زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بحوالي 11 عاما.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

لا تتوقف شيرين عبدالوهاب، عن الحديث عن حبها وعلاقتها الجيدة بزوجها الفنان حسام حبيب، فهي تتحدث عنه في كل مناسبة، وكل حفلة، وهو كذلك كثير الظهور معها، وتقول عنه دوما بأنه الزوج المثالي لها، وتكبر شيرين حسام حبيب بحوالي 10 أعوام.

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سمية الخشاب وأحمد سعد

حدث الانفصال بين سمية الخشاب وأحمد سعد، ولكن بالرغم من ذلك، فقد كان فرق السن بينهما خلال الزواج حوالي 15 عاما، تزوجا وعاشا فترة الخطوبة والحب، وشهر العسل، ولكن حدثت خلافات بينهما انتهت أخيرا بالانفصال ولكن توثق قصتهما ارتباطا رغم فارق السن.

الشرنوبي وسارة الطباخ

رغم أن الفارق بينهما حوالي 13 عاما، إلا أن الفنان محمد الشرنوبي وسارة الطباخ جمعتهما قصة حب على مدار سنوات، وخطبها "الشرنوبي"، في حفل حضره الأهل والأصدقاء فقط، وأعلنت "الطباخ" عن تلك الخطوبة، ولكن الخلافات ظهرت سريعا بين الثنائي، وانفصلا، وحيث ارتبط "الشرنوبي" حاليا بفتاة أخرى.

مي كساب وأوكا

تعيش الفنانة مي كساب أجواء أسرية دافئة مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، حيث أنجبت منه الأبناء ويعيشان حياة هادئة على مدار سنوات، وذلك رغم أنها تكبره بـ11 عاما.