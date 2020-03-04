الامارات | تأجيل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن تأجيل الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 15 ولغاية 21 أبريل 2020، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حتى 23 إلى 29 مايو 2021. وذلك ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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