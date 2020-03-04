8 أطعمة لا تشتريها من السوبر ماركت.. تسبب مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

عندما نتسوق لشراء المنتجات من السوبر ماركت، تغازل أعيننا الأطعمة والمشروبات المحببة إلينا، فنضعها في سلة البضائع دون اكتراث لما هو مضر أو مفيد أحيانًا.

لكن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب شرائها من السوبر ماركت، كونها ضارة وتسبب مشاكل صحية للإنسان، نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "spoonuniversity".

-الفواكه المجففة

ما يجعل الفواكه مهمّة لصحة الجسم احتوائها على الألياف، إلا أن تجفيفها يؤدي إلى فقد عناصرها الغذائية، وزيادة نسبة السكر بها، لذا يجب تجنب شرائها وتناولها.

- الفشار

يبدو الفشار من المسليات الخفيفة التي لا تضر بالصحة، لكن هذا أمر خاطئ، لأنه يحتوي على نسبة عالية من أملاح الصوديوم، التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم.

- مشروبات الدايت

يحب الكثيرون تناول مشروبات الدايت اعتقادًا أنها تساعد على إنقاص الوزن، إلا أنها في الحقيقة تحتوي على محليات صناعية ضارة تسبب في ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم، وزيادة الدهون في الجسم.

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- الرنجة

يفضل العديد من الأشخاص تناول الرنجة كوجبة أساسية، لكن يجب تجنب تناولها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح يمكن أن تسبب احتباس المياه في الجسم وتورم القدم وارتفاع ضغط الدم.

- الزبادي المحلاة

لا شك أن منتجات الألبان مفيدة وصحية لجسم الإنسان، لكن هناك بعض أنواع الزبادي التي تحتوي على نكهات الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تساعد على زيادة السعرات الحرارية في الجسم، وبالتالي تسبب السمنة.

- الجيلي كولا

يعد من إحدى الحلويات التي يحبها الصغار والكبار، التي تبدو مظهرها رائعا وجذابا، لكنها في الحقيقة ضارة، حيث إنه يتم استخلاص الجلاتين التي تصنع منه من جلود الحيوانات، ويتم تحضير هذه الألوان من النكهات الصناعية وفي بعض الأحيان تستخدم الشركات ثاني أكسيد الكبريت كمادة حافظة لها، الذي يمكن أن يسبب الحساسية وتضعف من الجهاز المناعي.

- حبوب الذرة" الكورن فليكس"

تحظى هذه الحبوب بشعبية كبيرة عند الكثيرين، حيث يتم تناولها كوجبة إفطار، لكنه ضار على صحة الإنسان، لأنه لا يحتوي على أي عناصر غذائية أو فيتامينات لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تسبب في زيادة الوزن.

- المنتجات الخالية من الجلوتين

المحليات الصناعية الموجودة في هذه المنتجات مثل" الأسبارتام" مرتبط بالإصابة بالسرطان، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، وبالتالي تسبب زيادة في الوزن.