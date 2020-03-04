أبرز صيحات المكياج والشعر من أسبوع الموضة الباريسي لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - لقد جاء أسبوع الموضة في باريس لخريف 2020، لينهي شهر الموضة العالمي الذي بدأ في نيويورك، بأجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر العصرية والمميزة التي سرقت الأضواء بجرأتها وجمالها.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أبرز صيحات المكياج والشعر التي برزت في أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف 2020.

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Altuzarra

Altuzarra



خلال عروض Altuzarra، برز مكياج عين القطة بلونين مختلفين، هما الأخضر البترولي والزهري مع لمسة براقة خفيفة، حيث تم دمجهما بأسلوب أنيق، الى جانب البشرة الموحدة وأحمر الشفاه المات الفاتح. كذلك، اعتمدت الدار تسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة مع الغرة المسحوبة الى الخلف.



فالنتينو

فالنتينو



بدورها، اعتمدت دار فالنتينو Valentino، مكياج عيون لافتاً جداً يرتكز على خطوط الآيلاينر الثلاثية المرصعة ببلورات سوداء لامعة صغيرة عند مدمع العين وعلى زاوية العين الخارجية، الى جانب البشرة الموحدة وأحمر الشفاه الطبيعي. في المقابل، اعتمدت الدار تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المستقيمة، مع الغرة الجانبية التي تغطي الجبين والمسحوبة الى الخلف، وهي تسريحة تعود الى الستينيات.

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بالمان

بالمان



من جهتها، اعتمدت دار بالمان Balmain مكياجاً بسيطاً للغاية يرتكز على البشرة الموحدة ومكياج العيون الطبيعي وأحمر الشفاه الزهزي بلمسة لامعة خفيفة. والى جانب المكياج الطبيعي، اعتمدت الدار تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف والمنسدل على الظهر.



كريستيان ديور

كريستيان ديور



في عرض كريستيان ديور Dior Christian، أطلت العارضات بوشاح حريري على رؤوسهن، وهو موضة تعود الى سبعينيات القرن الماضي، وقد غطى الجزء الأمامي من الشعر، فيما ترك باقي الشعر منسدلاً بأسلوب الويفي. في المقابل، اعتمدت الدار مكياج عيون أنثوياً جذاباً يرتكز على الأيلاينر الأسود بخطين موصولين عند زاوية العين الخارجية، الى جانب البشرة والشفاه الطبيعية.

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كلوي

كلوي



في عروض دار كلوي، كانت هناك عودة قوية لموضة السبعينيات، حيث اعتمدت مكياج العيون الذي يرتكز على تحديد كامل العين بالكحل الأسود، الى جانب الحواجب العريضة وأحمر الشفاه الطبيعي. كذلك، اعتمدت تسريحة الشعر المبلل الفوضوية المنسدلة.



Margiela

Margiela



لقد كان المكياج الذي اعتمدته دار Margiela من أكثر أساليب المكياج جرأة خلال عروض باريس لخريف 2020، حيث اعتمدت فيه ظلال العيون باللونين البرتقالي والأرجواني الفاتح على كامل منطقة فوق العين وصولاً الى الحاجبين. الى جانب تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف.

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