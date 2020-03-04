طريقة استخدام ماسك النعناع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - يتميّز النعناع بخصائص جماليّة كثيرة وفوائد متنوّعة للبشرة، ما يجعله عنصرًا هامًا في مستحضرات العناية بالبشرة.

ويُنصح بإدخال النعناع في خلطات طبيعية تُستخدم كماسكات للوجه وبشكل خاص للبشرة الدهنية نظرًا لقدرة هذه النبتة الفائقة على إمتصاص الدهون وبسبب احتوائها أيضًا على مواد مضادة للبكتيريا.

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فوائد النعناع لبشرة صحية

ماسك النعناع

ينعّم النعناع البشرة ويغذيها بالفيتامنيات والمعادن.

يعمل النعناع على تبريد بشرتكِ وتهدئة مسامها.

يلطّف البشرة المصابة بحروق الشمس.

يعمل على تجفيف البشرة ما يُبطل يبطل سبب ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء.

يُنظف النعناع البشرة.

يعمل النعناع علي التخفيف من الهالات السوداء تحت العين.

يقلّل من لمعان البشرة الدهنية.

يزيل أثار حب الشباب.

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خلطات طبيعية من النعناع

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أوراق النعناع والعسل

ماسك النعناع



المكونات:

15-10 من أوراق النعناع.

ملعقة صغيرة من عسل المانوكا، أو العسل العضوي.



الطريقة:

اهرسي أوراق النعناع في وعاء صغير، ثُم أضيفي العسل إلى النعناع.

امزجي النعناع المهروس، والعسل جيداً؛ لتكوين مزيج مُتجانس.

طبّقي المزيج على المنطقة المصابة.

اتركي المزيج على المنطقة المصابة لمدة نصف ساعة.

اغسلي المنطقة المصابة بالماء.

كرّري هذه الطريقة مرّة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

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أوراق النعناع وزيت جوز الهند

ماسك النعناع



المكونات:

2 كوب من أوراق النعناع.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.



الطريقة:

اغسلي أوراق النعناع جيداً، ثم ضعيها في الخلاط ؛ لخلطها بشكل جيد.

امزجي خليط النعناع، وزيت جوز الهند في وعاء نظيف؛ لتكوين مزيج متجانس.

طبقي المزيج على البشرة المصابة بحروق الشمس.

اتركي المزيج على البشرة المصابة لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.

اغسلي المنطقة بالماء البارد.

كرّري هذه الطريقة مرّتين في اليوم؛ للحصول على أفضل النتائج.

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