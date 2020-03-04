كيف أعرف اندرتون بشرتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - تحديد اندرتون بشرتكِ ليس بموضوع عابر بل هو من أدق الأمور وأكثرها أهمية في عالم الجمال، إذ تحديد نوع أندرتون بشرتكِ يساعدكِ في معرفة ما يناسبكِ من اكسسوارات وملابس ومستحضرات تجميلية بدقة تامة.

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ما معنى أندرتون البشرة

أندرتون البشرة



الأندرتون ليس لون الجلد إنّما هو الصبغة الداخلية أو يمكن القول الصبغة الخفية غير المرئية التي تحدّد لون الجلد، فلون الجلد ظاهر للعيان ويمكن أن يتغير ويتبدّل بحسب عوامل عدة أمّا الاندرتون فهو أحد الخصائص الجينية التي يتمتع بها كلّ فرد.

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أنواع أندرتون البشرة

أندرتون البشرة

الأندرتون الدافئ:

يعني أن لون الجلد يحتوي بشكل رئيسي على صبغة صفراء، ذهبية، زيتونية. يتيّز أصحاب هذا النوع من الاندرتون بأنّ بشرتهم لا تنحرق من الشمس بسرعة، ولكنّها تتعرض للاسمرار بسرعة.



الأندرتون البارد:

يعني أن الجلد يحتوي بشكل رئيسي على صبغة زهرية، بنفسجية، وزرقاء . ويتمتع أصحاب هذا النوع من الاندرتون بسرعة احمرار بشرتهم نتيجة تعرضهم للشمس.

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الأندرتون المحايد:

يعني أنّ الجلد يحتوي على صبغات باردة ودافئة في نفس الوقت، إذ يملكون عروقًا خليطاً من الأزرق والأصفر.

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طرق تحديد نوع أندرتون البشرة

أندرتون البشرة



في وقت الظهير إلبسي ثيابًا بيضاء وضعي وراءكِ خلفية بيضاء وقفي أمام المرآة على أن تكون تتموضعي مقابل ضوء الشمس، تمعّني ببشرتك في المرآة وحاولي ان تكتشفي الألوان الخفية في بشرتك، حاولي التركيز على كل جسمك خصوصاً منطقة الرقبة وأعلى الصدر و باطن الذراع.

ارفعي ذراعك في ضوء الشمس، وانتبهي للون العروق في الجانب الداخلي للمرفق، فإذا كانت ذات لون أخضر فهذا يعني أن الأندرتون لديك حار، أمّا إذا كانت ذات لون أزرق فهذا يعني أن الأندرتون بارداً، اما اذا كانت خليطا من الإثنين يعني بشرتك محايدة.

امسكي قطعة مجوهرات من الذهب، وقطعة أخرى من الفضة، وارفعي كل واحدة منهما على حِدَة مقابل ذراعك، لاحظي أية قطعة تعكس بشكل أفضل، فإذا كانت قطعة الذهب فهذا يعني أن الأندرتون الخاص بك حار، كانت قطعة الفضة فهذا يعني أن الأندرتون بارد.

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