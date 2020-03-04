أجمل صبغات الشعر البني من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - تعد صبغة الشعر البني بتدرجاته المختلفة موضة رائجة بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، لا سيما أنه يتناغم مع معظم ألوان البشرة، ويمنح المرأة إطلالة دافئة مميزة. وفي هذا المقال، جمعنا لك مجموعة من أجمل صبغات الشعر البني التي استوحيناها من النجمات العربيات.



البني الداكن

البني الداكن



تُعد صبغات الشعر البني بتدرجاته المختلفة، لا سيما الداكنة منها، إحدى أكثر صيحات ألوان الشعر رواجاً، بدليل انتشاره بشكل كبير بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، في مقدمتهن النجمة أحلام، التي تعتمد في الوقت الراهن لون الشعر البني الداكن الذي يتناغم كثيراً مع لون بشرتها ويضفي على إطلالتها توازناً مثالياً.

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البني العسلي مع الخصل الذهبية

حلا الترك



البني العسلي مع الخصل الذهبية الخفيفة هو أحد أجمل ألوان الشعر وأكثرها رواجاً، فهو يمنح المرأة إطلالة مشرقة ومضيئة، إضافة الى أنه يلائم مع ألوان البشرة كافة، الفاتحة والداكنة. فإن كنت من محبات لون الشعر البني العسلي مع الخصل الذهبية، اعتمديه على طريقة النجمة حلا الترك.



البني الفاتح

البني الفاتح



كذلك، تلاقي صبغة الشعر البني الفاتح رواجاً كبيراً في الوقت الراهن بين النجمات العربيات، في مقدمتهن المذيعة الأردنية رؤى صبان، التي تعتمد لون الشعر البني الفاتح، الذي أتى ملائماً جداً للون بشرتها الفاتح وأضفى على إطلالتها رونقاً مميزاً. فإذا كنت تمتلكين بشرة بلون فاتح، لا تترددي في تجربة صبغة الشعر البني الفاتح.

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البني المحمر

البني المحمر



من المعروف أن الفنانة الكويتية شمس، غالباً ما تعتمد اللون البني لشعرها، إلا أنها تعتمد حالياً صبغة الشعر البني المحمر، الهادئ وليس الناري، وهو لون مميز، ويلائم ذوات البشرة الفاتحة، كما يعد إحدى صبغات الشعر الرائجة، فاعتمديه بلمسة متجددة على طريقة شمس.



البني مع الخصلات العسلية

بثينة الرئيسي



إن كنت ترغبين بالاحتفاظ بلون شعرك البني الداكن، وإنما ترغبين في إضفاء لمسة متجددة وعصرية عليه، ننصحك باعتماد صبغة اللون البني مع الخصلات العسلية الفاتحة، وذلك على طريقة النجمة بثينة الرئيسي، فهو سيمنحك إطلالة عصرية مميزة. كما أنه يتناغم وألوان البشرة كافة.

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