كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - تعتبر كريستين ستيورات Kristen Stewart واحدة من أكثر نجمات هوليوود الشابات شهرة، وليس فقط إبداعها في مجال التمثيل، الذي ضمن لها هذه الشهرة الواسعة، بل أيضاً بسبب إطلالاتها الجدلية، وأسلوبها الجريء والمميز في الموضة الذي يجمع بين الأسلوب الذكوري والأسلوب الأنثوي الجذاب، الذي خطف أنظار كُبرى دور الأزياء العالمية، وعلى رأسها شانيل Chanel، التي عيّنتها أحد أبرز الوجوه الإعلانية الخاصة بالدار، واليوم جمعنا بالصور إطلالات جريئة بأسلوب كريستين ستيورات Kristen Stewart. شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار، في حال كنتِ تفضلين هذا النوع من الموضة، وإليكِ بعض الأمثلة:



لوك في الجينز اعتمدته كريستين ستيوارت:

لوك كاجوال في الجينز والبليزر اعتمدته كريستن ستيورات



الجينز من القطع الأساسية التي ترافق إطلالات كريستين ستيوراتKristen Stewart في مختلف المناسبات، وحتى الرسمية منها، وهنا شاهدناها في لندن، وقد اعتمدت "لوك" عصرياً، اختارت فيه بنطلون جينز أزرق بقصة مريحة، نسقت معه تيشيرت قطنياً و"بليزر" باللون الرمادي، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض من Nike، وبعض المجوهرات الفضية الناعمة.

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إطلالة جريئة في الشورت نسقتها كريستين ستيوارت:

لوك جريء في الشورت اعتمدته كريستين ستيورات على السجادة الحمراء



وهنا شاهدنا كريستين ستيورات Kristen Stewart وقد اعتمدت إطلالة جريئة على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات السينمائية، وكانت عبارة عن شورت أسود مع بليزر قصير أبيض، كلاهما من قماش التويد، وكلاهما من دار شانيل Chanel، وقد نسقت معهما حذاء بكعب عالٍ باللونين الأسود والأبيض.



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بدلة رسمية باللون الأصفر شاهدنا بها كريستين ستيوارت:

اطلالة شبابية في بدلة باللون الأصفر اعتمدتها كريستين ستيورات



تعشق كريستين ستيورات Kristen Stewart البدلات الرسمية، وكثيراً ما تعتمدها في مختلف المناسبات بألوان وقصات مختلفة، وهنا اختارت بدلة رسمية بتصميم عصري باللون الأصفر الحيوي، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت من تحتها "توب" باللون الأبيض، وحذاء باللونين الأسود والأبيض، مستوحى من الأحذية الرجالية، وزينت اللوك بمجموعة من السلاسل الفضية.

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كريستين ستيوارت في فستان سهرة بنقشة الكارو:

كريستن ستيوارت في فستان سهرة بنقشة الكارو



فساتين السهرة التي تختارها كريستين ستيوارت Kristen Stewart دائماً ما تكون مميزة ولافتة، وفيها لمسات شبابية مثل هذا الفستان الذي اختارته من دارThom Browne بنقشة الكارو باللونين الأسود والرمادي، من دون أكمام بقصة الكورسيه من الأعلى، وقد زينته بمجموعة من المجوهرات الفضية.



إطلالات جريئة بأسلوب كريستين ستيورات Kristen Stewart جمعناها لكِ بالصور من مناسبات مختلفة اعتمدتها فيها، شاهديها، وأخبرينا برأيك بهذه الإطلالات، وإن كنتِ تملكين الجرأة على اعتمادها.

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