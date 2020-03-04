الجاكيت المنفوخ الملون موضة شتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - أصبح الجاكيت المنفوخ الملون من أكثر القطع رواجاً وانتشاراً بين أزياء فصل الشتاء منذ العام الماضي، حيث اعتمدت عليه الكثير من النساء في تنسيق ملابسهن نظراً لما يوفره من إحساس كبير بالدفء إضافة إلى قدرته على مقاومة مياه الأمطار.
وللتعرف على أبرز وأحدث صيحات الجاكيت المنفوخ الملون، جمعت لكِ "الخليج 365 نت" مجموعة من الصور لأبرز ألوان الجاكيت المنفوخ هذا الشتاء:
جاكيت منفوخ ملون مقاوم للمياه
يتميز القماش المصمم منه هذا الجاكيت بأنه مقاوماً لمياه الأمطار، مما يعطي إحساس كبير بالدفء خلال أيام الشتاء الباردة، كما يمكن بتصميمه القصير أو الطويل يكون تنسيقه على البنطلون الجينز الأزرق بدرجاته المختلفة أو الجلد الأسود.
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جاكيت منفوخ ملون من القطيفة
ظهرت مؤخراً صيحة جديدة في تصميمات الجاكيت المنفوخ الملون، إذ تمت الاستعانة بأقمشة القطيفة في تصميمه بدلاً من الأقمشة المضادة بالمياه، وهو ما جعله يوفر المزيد من الدفء نظراً لسمك القطيفة مقارنة بغيره من أنواع القماش المختلفة.
ويمكن تنسيق هذا النوع من الجواكيت على بنطلون جينز واسع أو بنطلون قماش بتصميم واسع مع جيوب كبيرة.
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جاكيت منفوخ ملون من الشامواه
يعد الشامواه من الأقمشة الشتوية الأنيقة التي تفضلها الكثير من النساء، ولأول مرة منذ ظهور صيحة الجاكيت المنفوخ، يتم الاستعانة بالشامواه الملون في تصميم بعض الجواكيت القصيرة المنفوخة، والتي يعد أكثرها رواجاً هذا الشتاء الجاكيت المنفوخ الملون من الشامواه الوردي.
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جاكيت منفوخ ملون مع الفرو
إذا كنتِ تحبين ارتداء الجاكيت المنفوخ الملون ولكنكِ لا تفضلين أي نوع من الأقمشة السابق ذكرها ولا تشعرين بالدفء أثناء ارتداء أي منها، فإنكِ بالتأكيد ستفضلين هذا التصميم من الجاكيت المنفوخ الذي استُخدم فيه الفرو بدلاً من القماش المضاد للماء أو القطيفة أو الشامواه.
ويمكن تنسيق الجاكيت المنفوخ مع الفرو الملون على بنطلون من القماش ذو الجيوب الأمامية الكبيرة، أو على بنطلون جينز باللون البيج أو الرمادي.
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جاكيت منفوخ ملون لامع
تفضل بعض النساء ارتداء الجاكيت المنفوخ الملون اللامع، من القماش المقاوم للمياه، نظراً لما يتميز به هذا التصميم من أناقة، مما يسمح بارتداءه خلال فترات المساء، إذ لا يقتصر تصميمه على ارتدائه على الملابس الكاجوال فقط.
ويمكن تنسيق الجاكيت المنفوخ الملون اللامع، على بنطلون من الجلد أو القماش الداكن، مع بلوفر بفس لون البنطلون أو باللون الأبيض.
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