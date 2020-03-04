إطلالات كلاسيكية للشتاء من بشاير الشيباني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - تناسب الإطلالات الكلاسيكية العمل والخروج البسيط؛ للتسوق وغيره، ومن أبرز مُعْتَمِدِي هذه الإطلالات الشاعرة ومدونة الموضة بشاير الشيباني، التي اعتمدتْ في تنسيقها على أبرز النظارات الكلاسيكية والمعاطف الطويلة بتدرجات اللون البني المُنَاسِب لهذا الفصل.



تنسيق الإطلالات مع وشاح الرقبة

تنسيق الإطلالات مع وشاح الرقبة



يُعتبر وشاح الرقبة من أبرز القطع الواجب توفُّرها في الشتاء القارس، لذا أطلَّت بشاير بوشاح من الكاروهات مع بنطال من الجينز وبلوزة صوفية باللون البني ومعطف بيج من الصوف.

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إطلالات شتوية بقطع الجلد

إطلالات شتوية بقطع الجلد



تعتمد بشاير على قطع الجلد في معظم مناسباتها، ومنها نسَّقت فستانًا من الجلد البني مع معطف بيج وحقيبة للخَصْر لزيّ أنثوي، وتزينت ببنطال أسود من الجلد وبلوزة سوداء مع معطف أحمر.

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إطلالات حيادية

إطلالات حيادية



يعتمد الكثير من الفتيات على المعاطف المنفوخة في هذا الفصل، لذا ارتدتْ بشاير المعطف بلون بني مع بنطال من القطن وبلوزة وقبعة للرأس باللون الأحمر لزيّ أنيق، وللوك حيادي آخر؛ تجمَّلت ببلوزة وتنورة باللون الأسود مع معطف بيج صوفي لإطلالة شبابية، وظهرت ببنطال من الجينز الأزرق وبلوزة سوداء مع معطف بني طويل.

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