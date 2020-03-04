ملابس سهرة للمحجبات موضة 2020 على غرار الفاشينيستا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - تنوعت صيحات ملابس السهرة التي يمكن أن نرشحها بقوة للمحجبات نظرًا لقصاتها الساترة الممزوجة بتفاصيل تعكس كل مرادفات الفخامة التي يمكن أن تجمل طلة تتوجهين بها إلى مناسبة هامة.
إليكِ أبرز صيحات ملابس سهرة للمحجبات، استوحي طرق تنسيقها من الفاشينيستا الشهيرات.
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بدلات أنيقة للمحجبات موضة 2020
اذا كنتِ تبحثين عن طلة عملية أنيقة تتوجهين بها إلى دعوة على العشاء أو سهرة مع الأصدقاء، ننصحك بإعتماد بدلة أنيقة اختاريها مزينة بتفاصيل مميزة مثل الكشاكش البارزة على الأكتاف لتبرزي عرضها ونسقيها مع حذاء مدبب Pointy shoes من نفس اللون أو اعتمدي بدلة مزينه بحزام من نفس لونها يحدد الخصر لإطلالة أنثوية جذابة.
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ملابس براقة للمحجبات موضة الموسم
انتشرت هذا الموسم صيحة الملابس البراقة سواء المزادنة الترتر اللامع أو الغليتر وقدمت بقصات ساترة تناسب المحجبات، يمكنك تنسيق بنطال ساتان واسع الأرجل مع كنزة صوف بيضاء قصيرة واعتمري سكارف مطبع بنقشة جلد النمر أو استبدلي البنطال بتنورة واسعة A Line مغلفة بالترتر اللامع.
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بلايز بأكمام الأورغانزا المنفوخة للمحجبات
انتشرت هذا العام صيحة البلايز والتونيكات المصممة بأكمام منفوخة من الأورغانزا أو الشيفون، اختاري موديل أسود طويل ولائميه مع بنطال أسود واسع الأرجل لتحصلي على طلة مميزة تنحف قامتك وتبرز طولك، فقط احرصي على تنسيقها مع حذاء من اللون نفسه واحملي حقيبة كلوي المزودة بسوار معدني nile chloe bag.
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البليزر التويد الطويل موضة 2020
احصلي على إطلالة فخمة وساترة من خلال تنسيق البليزر التويد الطويل مع بنطال أسود Skinny وكنزة سوداء برقبة عالية وانتعلي بوت أسود على طريقة الفاشينيستا دلال الدوب، ستايل مميز يؤمن لكِ الدفء اللازم في الليالي الباردة.
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البناطيل الجلد وطرق تنسيقها مع الحجاب
حظيت البناطيل الجلد برواج كبير هذا الشتاء، حوليها إلى قطعة تناسب الحجاب من خلال تنسيقها مع معطف طويل Wrap cut على طريقة الفاشينيستا سهى أو اختاري بنطال واسع الأرجل يضمن لكِ طلة محتشمة وعملية.
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