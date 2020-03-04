المصمّم عبد محفوظ يعرض مجموعة العروس العصرية والأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - للسنة الثانية على التوالي يتألّق مصمم الأزياء اللبناني العالمي عبد محفوظ خلال اسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث قدّم مجموعة منوّعة من فساتين الأعراس في متحف "اللوفر" أمام حشد كبير من الحاضرين.

مجموعة عبد محفوظ



ما ميّز مجموعة فساتين زفاف هذا العام، والتي بلغ عددها 20 فستاناً، أنها تخطّت اللون الأبيض المعتاد لفستان العروس فتنوّعت بين الذهبي والفضي والعاجي والباج، والتي نفذت بالأقمشة الفخمة كالدانتيل والزيبرلين والأورغانزا، وزيّنت بالتطريزات الناعمة والأنيقة، ورصّعت بأحجار السواروفسكي والكريستال الشفاف والسلاسل الفضيّة المنسدلة عمودياً على صدر الثوب وتنورته، فمنحتها بريقاً مذهلاً بإيقاع الجواهر، وتجسّدت على الفساتين بريقاً راقياً ليضفي سحراً و لمعاناً على إطلالةالعروس في حفل زفافها.

تابعي المزيد:فساتين خطوبة لعروس 2020 من أسبوع لندن للموضة

مجموعة عبد محفوظ



اللافت في هذه المجموعة أيضاً التنوّع في قصّات التنورة حيث ظهرت التنورة الواسعة كما القصيرة، فيما ظهر الصدر ذو أكمام قصيرة أو أكتاف عارية، مع الإشارة إلى ظهور ثوب الزفاف القصير في تأكيد على إرضاء ذوق العروس العصريّة التي تعشق الظهور بصورة مغايرة عن تلك التي اعتدنا عليها مع المحافظة على الكلاسيكية الأنيقة.

تابعي المزيد:موديلات فساتين خطوبة من أسبوع نيويورك للموضة