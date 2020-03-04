مجوهرات مناسبة للعباية السوداء من الفتون الجناحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 مارس 2020 03:32 مساءً - لا تبطُل موضة العبايات السوداء على الإطلاق، وكثيرًا ما تعتمد عليها مدونات الموضة المحجبات بشكل كبير. ولبحث الفتيات دائمًا عن إطلالات متجددة تزين عباءاتهن السوداء، جمعنا لكنّ اليوم من الفنانة التشكيلية ومدونة الموضة الفتون الجناحي اليوم عدة مجوهرات زينت بها عباياتها السوداء لإطلالات مميزة.

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الأطقم المزينة بفصوص ملونة

مجوهرات العباءة السوداء

تهوى الفتيات محبات التميز والاختلاف المجوهرات المزينة بالفصوص الملونة، لذا اخترنا لهن إطلالتين مميزتين من موضة 2020، تزينت الفتون بإسورة ناعمة مزينة بفصوص بيضاء وخضراء مع خاتم يحمل الفصوص ذاتها، إحداهما باللون الأبيض والآخر بالأبيض والأخضر، وأكملت إطلالته بخاتم فضي عريض

بفص ماسي، واختارت في إطلالة أخرى قلادة فضية بفصين متوسطي الحجم باللون الأصفر مع خاتم فضي بذات التصميم، وخاتم آخر بفص أصفر عريض للإصبعين.

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الأطقم الناعمة

مجوهرات العباءة السوداء

تحب الفتيات ارتداء الأطقم الناعمة للإطلالات الصباحية، لذا اعتمدت الفتون في إطلالة ذهبية قلادة طويلة بطبقات متداخلة مع خاتم مفرغ، وآخر مزين بطبقتين تتوسطهما فصوصٌ ماسية.

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إطلالات القلادات الطويلة

مجوهرات العباءة السوداء

لمحبي القلادات الطويلة المناسبة للفات الحجاب المتنوعة، تألقت الفتون بقلادة طويلة تحمل زينة زهرة ضخمة بنقوش مفرغة وخاتم بالفص ذاته، وللوك آخر جاءت بقلادة طويلة ذهبية بفص أبيض مزين بالذهبي مع خرزة لؤلؤ ضخمة وفصوص متدلية مع إسورة ضخمة بيضاء مزينة بحبوب اللؤلؤ الصغيرة، وخاتم بذات التصميم، مع خاتم آخر بفص ماسي ضخم بشكل سداسي.

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إطلالات الأطقم الضخمة من الفتون

مجوهرات العباءة السوداء

لإطلالات المناسبات الليلية تأنقت الفتون بثلاث أساور عريضة مزينة برسوم بيضاء، تحمل الإسورة الأولى اللون الأخضر وتحمل الثانية الأبيض والبني والأخيرة تتزين بالكحلي، ونسقتهما مع خواتم عريضة بذات التصميم مع قلادة ذهبية بفص دائري مزين بأشكال هندسية، وارتدت في إطلالة أخرى قلادة ذهبية بدائرة بيضاء مزينة بالذهبي، وعدة خواتم مزينة بدوائر باللون الأبيض والأسود والذهبي مع إسورة ناعمة مزينة باللون الأبيض والذهبي.

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