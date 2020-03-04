أحمد فلوكس يعلن ارتباطه بصديقة طفولته: سكر محلي محطوط على كريمة

أعلن الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ارتباطه بصديقة طفولته.

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وكتب "فلوكس" ساخرًا: "بسبب الصورة دي قالوا عليا اتجوزت، وبقضي شهر العسل، وقابليها قالوا عليا إني اتجوزت عرفي، وقابليها قالوا كلام كتير، بس أحب دلوقتي أقول أنا إيه".

وتابع: "الحقيقة آه، ادعولي اتجوز الإنسانة اللي قابلتها والحقيقة هي كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل، هي الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة، وبنت ناس محترمين جدا ومن عيلة، ولأن وزنها يتاقل دهب، والحقيقة علشان أقدر أروح أطلب أديها وأنول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير وأحوش كتير علشان مهرها أكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكة عادية".

وأكمل: "بما إني مش صغير وعندي ابن فأكيد هي كمان مش صغيرة وأكيد عندها ولاد من أجمل الأولاد اللي شوفتهم في حياتي فـ أكيد الجواز محتاج وقت وتحضير وعلشان أروح لأهلها ده لوحده موضوع كبير، فـ علشان كدة لسة ماخدتش خطوة صريحة".

وطالب "فلوكس" جمهوره بالدعاء له قائلا: "ادعولي علشان ساعات بيكون رزق ربنا لعبده هو واحدة زي دي تشاركة حياته.. للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني.. ده ردي على موضوع الجواز.. وفي النهاية أحب أقول كلمة واحدة بالنسبة لموضوع السرير (سكر محلي محطوط على كريمة)".