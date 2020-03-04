"الضربات بتجيلك من القريبين".. رسالة دعم ريهام سعيد لياسمين عبدالعزيز

"مصر كلها حبتك أكتر يا محترمة يا جدعة.. معلش الضربات بتجيلك من القريبين بس ربنا عوضك خير"، هكذا علقت الإعلامية ريهام سعيد، عبر الصورة التي شاركتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، معلنةً من خلالها حبها للفنان أحمد العوضي، عقب أزمتها مع شقيقها.

وعلقت "ياسمين" على صورة نشرها الفنان أحمد العوضي تجمعهما معا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات"انستجرام "معلقًا: "بحبك يا ياسمين".

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز نفس الصورة وأشارت إليه قائلة "بحبك يا أحمد".

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هجوم شقيق ياسمين عبدالعزيز عليها بسبب العوضي

وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد هاجم شقيقته، بسبب ما أثير مؤخرا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويا احتفالا بعيد ميلادها الأخير.

وهاجم "وائل" شقيقته، في منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، بسبب علاقتها بأحمد العوضي، قائلاً: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وأضاف: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووافقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

واستكمل: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".