ردت الفنانة التركية "توبا"، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب ظهورها في مشهد جرئ ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذي يعرض حاليا عبر شبكة "نتفليكس".
وظهرت توبا في مسلسل "صعود الإمبراطوريات: العثمانية"، بظهرها وبدت عارية تماما ولا ترتدي أي ملابس على الإطلاق، وهو ما وضعها في مجال جدل كبير وانتقادات من جمهورها.
وقالت توبا في ردها على تلك الانتقادات عبر موقع "Gecce" التركي، إنها لا تفهم ردود فعل الجمهور على هذا المشهد، وقالت إنها تراه عاديا.
ويعرض المسلسل حاليا على شبكة نتفلكس، وتجسد فيه الفنانة التركية توبا وهي الفنانة التي عرفت عربيا باسم "لميس"، شخصية والدة السلطان محمد الفاتح.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشهدها الجرئ.. الفنانة التركية "توبا" ترد على المنتقدين: عادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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